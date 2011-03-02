ضعف زیرساختهای فرهنگی در لرستان / بن بست کتابخانه ها و سینماها!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان هم اکنون در زمینه مجتمع های فرهنگی، کانونهای فرهنگی هنری، حوزه های علمیه، سینماها، کتابخانه های عمومی، سالن های تخصصی هنری، فضاهای فرهنگی عمومی و ...با چالشهای متعددی مواجه است که امید می رود سفر سوم هیئت دولت زمینه ساز تحول در این بخش باشد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از کم توجهی به ایجاد زیرساختهای فرهنگی در این استان گفت: در حال حاضر شهرستان خرم آباد با جمعیتی بیش از 400 هزار نفر تنها دو سالن سینما دارد.

نیم میلیون خرم آبادی دو سینما دارند

شیرزاد نعمتی نیا اظهار داشت: قبل از انقلاب خرم آباد با جمعیتی بالغ بر 85 هزار نفر پنج سینما داشته است در حالیکه پس از انقلاب اسلامی که یک انقلاب فرهنگی است این شهرستان با بیش از 550 هزار نفر تنها دو سینما دارد.

وی با اشاره به تصویب ایجاد مجتمع فرهنگی و هنری حوزه هنری در شهرستان خرم آباد طی سفر دوم دولت، عنوان کرد: با احداث این دو مجتمع توسط حوزه هنری و اداره کل ارشاد لرستان مرکز لرستان با جمعیتی بالای نیم میلیون نفر دارای دو مجتمع فرهنگی و هنری است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان با انتقاد از کم توجهی برای احداث زیرساخت های فرهنگی در استانهای کم برخوردار، یادآور شد: به طور قطع وضعیتی که امروز در استان کم برخورداری مانند لرستان حاکم است در شهرهای برخوردار به این گونه نیست.

نعمتی نیا با تاکید بر اینکه باید در راستای ایجاد زیرساخت های فرهنگی در استان های محرومی چون لرستان گام های جدی تری برداشته شود، یادآور شد: ایجاد زیرساخت های فرهنگی زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان لرستانی در این عرصه را فراهم خواهد کرد.

لرستان، در زمره آخرین استانها در زمینه فضای کتابخانه ای

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر استان لرستان به لحاظ فضای کتابخانه ای در رتبه 28 ام کشور قرار دارد.

رضا دریکوند با اشاره به کمبودهای موجود در این زمینه، بیان داشت: همچنین هم اکنون لرستان در زمینه شاخص دسترسی مردم به فضای کتابخانه ای در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به اینت حوزه در سفر سوم دولت، یادآور شد: برای سفر سوم دولت احداث 30 کتابخانه استاندارد و 60 کتابخانه روستایی در روستاهای بالای 20 خانوار پیش بینی شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان با اشاره به پیشنهاد دو طرح فرهنگی و دیجیتال کردن کتابخانه های استان در سفر دولت، افزود: در صورت تامین 60 میلیارد تومان اعتیار مشکلات موجود در این حوزه در افق 1404 مرتفع خواهد شد.

دریکوند همچنین به تعطیلی عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی لرستان اشاره و ابراز امیدواری کرد که در سفر سوم هیئت دولت با تامین اعتبارات مورد نیاز برای این پروژه مطالبه دیرین مردم خرم آباد برای بهره برداری از این کتابخانه پس از 10 سال محقق شود.

لرستان نیازمند حوزه علمیه است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان نیز در این رابطه از نیاز این استان به 17 مدرسه علمیه خبر داد و بیان داشت: با توجه به برآوردها و پیش بینی های انجام شده لرستان برای رسیدن به میانگین مطلوب نیازمند احداث این تعداد حوزه علمیه است.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با اشاره به نیاز مرکز لرستان به شش مدرسه علمیه خواهران، بیان داشت: هر کدام از شهرستانهای استان نیز به تناسب جمعیت نیازمند احداث حوزه علمیه خواهران هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان مجموع طلبه های خواهر استان را حدود 500 نفر ذکر کرد و بیان داشت: در سفر دور سوم هیئت دولت به لرستان با توجه به رویکرد فرهنگی این سفر به دنبال گنجاندن احداث مدارس علمیه خواهران و برادران در مصوبات سفر هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به فعالیت 8 مدرسه علمیه در استان لرستان، یادآور شد: در حال حاضر عملیات احداث چهار مدرسه علمیه دیگر نیز در شهرستانهای بروجرد، پلدختر، دورود و الیگودرز در دست اجرا است.

وی با اشاره به وجود دو مدرسه علمیه خواهران در خرم آباد، تصریح کرد: نیاز لرستان به مدارس علمیه بسیار بیشتر از تعداد کنونی است.