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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۲

75 درصد روستاهای گلستان برخوردار از گاز هستند

75 درصد روستاهای گلستان برخوردار از گاز هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: استان گلستان با بیش از 75 درصد گاز رسانی روستاها جزو استانهای برتر کشور در زمینه گازرسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه سه شنبه در حاشیه گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل توسکستان افزود: 10 میلیارد ریال برای گازرسانی به این روستاها تخصیص داده شده است.

وی اظهار داشت: تنها مشکل در اجرا تملک اراضی و آزادسازی محدوده بوده که جا دارد از شورای اسلامی، دهیاران و کشاورزان قدرشناسی کنیم.
 
فرماندار گرگان ضمن قدرشناسی از شرکت گاز استان و شهرستان، پیمانکاران و اهالی محل اظهار داشت: توجه به هدفمندسازی یارانه ها اهمیت استفاده بهینه از گاز در حاشیه جنگل، صیانت از منابع طبیعی محسوب می شود.
 
جعفر کرزین افزود: لازم است مردم شریف در صرفه جویی به گونه ای عمل کنند تا این روستا بتواند بعنوان روستای برتر در الگوی مصرف شناخته شود.
 
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط زیبای طبیعت و قابلیت گردشگری پروژه گاز نعمت بزرگی بوده که زودتر از زمان تعیین شده به بهره برداری رسید.
کد مطلب 1264905

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