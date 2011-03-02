75 درصد روستاهای گلستان برخوردار از گاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی شامگاه سه شنبه در حاشیه گازرسانی به روستاهای حاشیه جنگل توسکستان افزود: 10 میلیارد ریال برای گازرسانی به این روستاها تخصیص داده شده است.

وی اظهار داشت: تنها مشکل در اجرا تملک اراضی و آزادسازی محدوده بوده که جا دارد از شورای اسلامی، دهیاران و کشاورزان قدرشناسی کنیم.

فرماندار گرگان ضمن قدرشناسی از شرکت گاز استان و شهرستان، پیمانکاران و اهالی محل اظهار داشت: توجه به هدفمندسازی یارانه ها اهمیت استفاده بهینه از گاز در حاشیه جنگل، صیانت از منابع طبیعی محسوب می شود.

جعفر کرزین افزود: لازم است مردم شریف در صرفه جویی به گونه ای عمل کنند تا این روستا بتواند بعنوان روستای برتر در الگوی مصرف شناخته شود.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط زیبای طبیعت و قابلیت گردشگری پروژه گاز نعمت بزرگی بوده که زودتر از زمان تعیین شده به بهره برداری رسید.