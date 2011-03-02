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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

دیتاکارت هوشمند ملی در گلستان راه اندازی می شود

دیتاکارت هوشمند ملی در گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور گفت: دیتا سنتز کارت هوشمند ملی استان گلستان در نیمه اول سال آینده راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حکیم جوادی عصر سه شنبه در بازدید از دیتا سنتز ملی پرونده الکترونیک سلامت در گرگان افزود: ضمن تحلیل شرایط جهانی تولید داده، به تشریح اهداف دولت دهم در زمینه فناوری اطلاعات پرداخت.

وی اظهار داشت: عزم سازمان فناوری اطلاعات به راه اندازی دیتاسنتر استان گلستان در نیمه اول سال 90 است.

مدیرکل ثبت احوال گلستان نیز در خصوص اهداف و ویژگی های کارت هوشمند ملی، ضمن اشاره به روند طراحی و اجرای پروژه کارت هوشمند ملی و نقش سازمان های ثبت احوال و فناوری اطلاعات در این روند به تشریح توان دیتاسنتر ثبت احوال کشور پرداخت.

وی در ادامه به تحلیل خدمات قابل ارائه بر روی کارت پرداخت و خدمات on card و  off card اشاره کرد.

معاون آمار و انفورماتیک ثبت احوال گلستان نیز گفت: در این بخش سه خدمت آماده ارائه توسط استان گلستان معرفی شد.

عباسی ، این خدمات را پرونده الکترونیک سلامت ، دورکاری و پرداخت عوارض خودرو اعلام و پیشنهاد کرد: کمیته ای متشکل از سازمان ثبت احوال کشور ، سازمان فناوری اطلاعات کشور و نمایندگان فناوری اطلاعات استان گلستان، روند اجرای این خدمات با تأکید بر کاربرد کارت هوشمند ملی را پیگیری کنند.
 
کد مطلب 1264906

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