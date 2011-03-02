خودروی رئیس جمهور 25 میلیارد ریال فروخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، سه شنبه شب در آئین اختتامیه نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک و مدرن یک شرکت که مسئولان از اعلام نام آن خودداری کردند در حراج یا به عبارتی مزایده صورت گرفته خودروی پژو 504 رئیس جمهور را به مبلغ 25 میلیارد ریال خریداری کرد.

در آئین پایانی این مراسم محمود ایثاری به عنوان وکیل شرکت خریدار خودروی رئیس جمهور با اشاره به اینکه این شرکت و همچنین صاحب آن علاقه ای به اعلام نام خود ندارند، گفت: خرید این خودرو به علت علاقه شدید صاحب شرکت به شخص احمدی نژاد و روحیه استکبارستیز و ضدصهیونیستی رئیس جمهور صورت گرفت.



وکیل این شرکت با اشاره به اینکه اقدام رئیس جمهور برای صرف مبلغ فروش خودروی خود برای کمک به منازل معلولین جای تقدیر دارد، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد این خودرو را در شهر آبادان نگهداری کند و برای این کار نمایشگاه مناسبی طراحی و ساخته می شود.



همچنین سرپرست سازمان بهزیستی کشور در این مراسم اظهار داشت: بعد از اینکه رئیس جمهور اعلام کرد قصد دارد خودروی شخصی خود برای کمک به ساخت مسکن معلولان به صورت حراج به فروش برساند، سازمان بهزیستی برای این کار اقدام به راه اندازی یک سایت اینترنتی کرد.

نمایش خودروی رئیس جمهور در نمایشگاه



احمد اسفندیاری با اشاره به اینکه خریدارانی از سراسر دنیا همانند کشور آمریکا، کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس به سایت خرید خودروی رئیس جمهور مراجعه کرده اند، افزود: در این مدت بالغ بر 500 هزار نفر به این سایت مراجعه کردند که بالاترین رقم ارائه شده برای خرید این خودرو مبلغ 20 میلیارد ریال بود ولی در نهایت برنده این حراج بین المللی موفق شد این خودرو را به قیمت 25 میلیارد ریال خریداری کند.



وی عنوان کرد: همچنین سایت به گونه ای طراحی شده بود که هر کس قصد داشت وارد آن شود باید مبلغی را به حساب سازمان بهزیستی واریز می کرد به همین دلیل مبلغی به غیر از مبلغ فروش این خودرو از محل مراجعه به سایت نیز جمع آوری شد.



سرپرست سازمان بهزیستی کشور به فعالیت های دولت در بخش ساخت مسکن و سرپناه برای محرومان و مددجویان اشاره کرد و گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تا سال قبل 20 هزار واحد مسکونی برای این افراد ساخته شده در حالیکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از آغاز به کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد تنها دوهزار واحد مسکونی برای محرومان و مددجویان احداث شده است.



اسفندیاری ادامه داد: دولت دهم در یک اقدام قابل تقدیر تصویب کرده که تا قبل از پایان عمر دولت 200 هزار واحد مسکونی را برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی خواهد ساخت.



مدیرعامل منطقه آزاد اروند نیز در این مراسم به افتتاح بزرگترین مرکز نمایشگاهی جنوب کشور در شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: چنین مرکز عظیمی را در سریع ترین وقت ممکن به پایان رساندیم به گونه ای که با تلاش کارکنان این منطقه این مرکز نمایشگاهی که یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشور به حساب می آید در عرض 57 روز افتتاح و در این شب افتتاحیه این نمایشگاه به بهره برداری رسید.

نمایش خودروهای قدیمی در نمایشگاه



علی اصغر پرهیزکار، نبود چنین مکانی را یکی از دغدغه های سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی منطقه عنوان کرد و گفت: این مرکز دارای 20 هزار مترمربع مساحت است که در فاز اول 10 هزار مترمربع از آن به بهره برداری می رسد.



مدیرعامل منطقه آزاد اروند در خصوص نمایشگاه خودروی برگزار شده نیز گفت: در این نمایشگاه که در مجموع 150 خودرو به نمایش گذاشته شد 100 خودروی کلاسیک و 50 دستگاه خودروی مدرن به نمایش گذاشته شدند. برخی از خودروهای کلاسیک حاضر در این نمایشگاه برای اولین بار از کاخ موزه سعد آباد خارج شده اند.



نمایشگاه بین المللی خودروهای کلاسیک و مدرن چهارم تا دهم سفندماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه آزاد اروند برگزار شد.



خودروی رئیس جمهور در حراج بین‌المللی، پژو 504 به رنگ سفید و به مدل 1977 میلادی بود.