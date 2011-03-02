۸۹ پروژه عمرانی ظرف یک ماه در دزفول افتتاح شد

سید احمد آوایی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول در خصوص پروژه‌های عمرانی این شهر گفت: ۸۹ پروژه عمرانی در یک ماه گذشته در شهرستان دزفول بهره برداری شد که مجموع اعتبارات اختصاص یافته به آنها بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان بود.

وی تصریح کرد: گاز رسانی به پنج روستا با جمعیت چهارهزار نفر از جمله اقدامات مهمی بود که برای اجرای آن ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد.



آوایی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره چهار که با اختصاص چهار میلیارد ریال ساخته شد در دهه فجر شروع به کار کرد.



عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان اظهار کرد: احداث سد انحرافی منطقه "گاومیش آباد" بر روی رودخانه دز، افتتاح ایستگاه پمپاژ آب به اراضی کشاورزی منطقه "گور سفید" که دو هزار هکتار زمین دیم را به آبی تبدیل کرد و بهره برداری از سالن چند منظوره ورزشی از دیگر کارهای عمرانی شهرستان هستند.

