مجید مرتضایی مدیرفنی تیم فوتسال فرش آرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضایی که پیش از این در تیم فوتبال پیام خراسان مربیگری می کرد پس از اخراج چمنیان از این تیم و انتخاب رمضان شکری بعنوان سرمربی جدید، ضمن رد پیشنهاد مسئولان باشگاه پیام مبنی بر ادامه همکاری و حضور در کادر فنی، از این تیم جدا شد و به تیم فوتسال فرش آرا پیوست.



مرتضایی در خصوص حضور خود در تیم فوتسال فرش آرا مشهد به خبرنگار مهر در مشهد گفت: با توجه به اینکه من فصل گذشته سرمربی تیم فوتسال فرش آرا بودم و در این تیم فعالیت داشتم، بر همین اساس بعد از قطع همکاری با باشگاه پیام تصمیم گرفتم مجددا به این تیم بازگردم.



وی با بیان اینکه شرایط فرش آرا برای صعود به لیگ برتر فوتسال عادی است، افزود: خدا را شکر با تلاشی که بازیکنان جوان و متعصب این تیم داشتند توانستیم ناکامی های فصل گذشته را جبران کنیم و در رقابتهای لیگ دسته اول امسال نتایج خوبی را بدست آوریم.



مدیرفنی تیم فوتسال فرش آرا خاطرنشان کرد: عدم صعود ما در فصل گذشته لیگ دسته اول مربوط به مسائل خاص و پشت پرده بود که الان دیگر نمی خواهم به آن موضوع بپردازم.



وی اظهار داشت: با این حال در مرحله حذفی این فصل تیمهای خوبی شرکت دارند اما شرایط به شکلی است که ما هم امید زیادی به شکست حریفان و صعود به لیگ برتر داریم.



تیم فوتسال فرش آرا مشهد هم اکنون به مرحله حذفی رقابتهای لیگ دسته اول کشور صعود کرده و به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که نسبت به فصل گذشته در این تیم انجام شده است بتواند در فصل آینده لیگ برتر فوتسال حضور پیدا کند.