پرونده ای از فساد آل قذافی به روایت آمریکایی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سند جدیدی که سایت ویکی لیکس منتشر کرده نشان می دهد که "الساعدی" پسر معمر قذافی رهبر لیبی مدتی است به طور ویژه بر تبدیل منطقه ای نزدیک شهر "زواره" (Zuwara) در غرب لیبی به یک منطقه آزاد تجاری معطوف شده است.

در ادامه این سند که با عنوان "فوق محرمانه" بوده و از سفارت آمریکا در طرابلس به بیرون درز کرده، آمده است: الساعدی پسر معمر قذافی بر آن است تا با استفاده از موقعیت پدرش در این منطقه امکاناتی از قبیل فرودگاه، ادارات گمرک و مهاجرت، یک پارک پیشرفته صنعتی، بانک، مراکز پزشکی و امکانات آموزشی فراهم کند و تمام عواید اقتصادی حاصل از آن را خود برداشت نماید.

این سند که مربوط به ماه مارس 2009 می باشد و در فوریه2011 لو رفته است حاوی اطلاعات دیگری به این شرح می باشد: قذافی در دیداری که سال قبل از این منطقه داشت به پسرش قول داد که تمام افکار وی را به واقعیت تبدیل کند و قرار شده است که بودجه لازم برای اجرای طرح های مذکور در اختیار الساعدی قرار گیرد.

در این سند که از سوی مقامات سفارت آمریکا نوشته شده، آمده است: از آنجا که پسر قذافی از حمایت مالی پدرش برخوردار است و معمر قذافی نیز می تواند درآمدهای حاصل از فروش نفت را برای تحقق رویاهای پسرش اختصاص دهد، انتظار می رود احداث این منطقه آزاد تجاری به زودی به اتمام برسد و بتواند ورای شرکت های اقتصادی دست اندرکار به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

گفتنی است الساعدی که مدت ها پیش با دختر یکی از متنفذترین افراد سیاسی در لیبی ازدواج کرده بود، هم اکنون از وی جدا شده است و پس از آنکه مدتی در فوتبال لیبی و بر روی بازیکنان مطرح سرمایه گذاری کرد، سپس به امر سرمایه گذاری در امور نظامی پرداخت و هم اکنون توجه خود را بر روی احداث منطقه آزاد تجاری معطوف داشته است. لازم به ذکر است از آنجا که این فرد به پول نفت در لیبی متصل است، معمولا در هر پروژه ای که سرمایه گذاری نماید، آن پروژه موفق خواهد شد.

منطقه ای که قرار است الساعدی در آن سرمایه گذاری کند در مرز تونس و لیبی قرار دارد. پسر معمر قذافی قصد دارد در این منطقه سرمایه گذاری های خارجی و توریسم را جذب کند. وی ادعا کرده که به این ترتیب می تواند لیبی را به رشد بلندمدت اقتصادی نزدیک نماید.



قذافی نیز همچون بسیاری دیگر از دیکتاتورهای کشورهای عربی که امروزه به شدت از سوی مردمانشان تحت فشار قرار گرفته اند، به برداشت منافع مالی بسیار زیادی پرداخته است که مورد مذکور یکی از این برداشت های مالی می باشد. این در حالی است که در کشور لیبی و دیگر کشورهای عربی که مردم به ستوه آمده و اعتراض کرده اند، به شدت تحت فشار مالی قرار دارند.

در بخش دیگری از این سند، مقامات آمریکایی تنظیم کننده تحت عنوان "اظهارنظر" آورده اند: موقعیت الساعدی احتمالا به این معنی است که منطقه آزاد تجاری زواره شانس بهتری برای موفقیت خواهد داشت زیرا از درآمدهای سرشار نفت برخوردار خواهد بود.