وفور کالا و قیمت مناسب در بازار شب عید/ مردم نگران نباشند

سیدجواد تقوی در گفتگو با مهر گفت: با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرارسیدن ایام نوروز و سال جدید، تقاضا برای برخی از گروه‌های کالایی همچون سال‌های گذشته افزایش خواهد یافت. بر این اساس، هر ساله با همکاری تولیدکنندگان، واردکنندگان و اصناف در قالب شبکه توزیع کشور، اقلام مورد نیاز مردم تامین و در اختیارشان قرار می گیرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: امسال نیز از فعالان اقتصادی در بخش تامین، نگهداری و توزیع کالا درخواست می‌شود که همچون سال‌های گذشته، در تنظیم بازار دولت را در امر تامین کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان یاری دهند.

وی تصریح کرد: امسال و به دنبال اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ممکن است حساسیت‌های کاذبی در بازار ایجاد شود که البته متاسفانه برخی سودجویان از ماه‌ها قبل در انتظار رسیدن ایام پایانی سال هستند تا با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از این شرایط برای برهم زدن بازار و تامین منافع غیرقانونی خود سوء استفاده کنند.

تقوی به اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از ابتدای آبان‌ماه اشاره کرد و گفت: این طرح در روزهای پایانی سال نیز با جدیت بیشتری پی‌گیری خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت تصریح کرد: در ایام باقیمانده سال نیز همکاری و همدلی میان فعالان اقتصادی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه خواهد یافت و با وفور کالا با قیمت مناسب، بازار در آرامش کامل خواهد بود.

وی با یادآوری این مهم که بر اساس بازرسی‌های انجام گرفته درصد ناچیزی از واحدهای صنفی مرتکب تخلف می‌شوند، افزود: در بخش تامین کالا نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان همکاری لازم را با بازرسان داشته‌اند و تخلفات این بخش نیز کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بوده است.

تقوی تصریح کرد: بازرسان سازمان حمایت در سراسر کشور با جدیت برروند تامین، نگهداری و توزیع کالا نظارت دارند و با آن دسته از افرادی که درصدد سوء استفاده از شرایط پس از هدفمندی یارانه ها هستند، به شدت برخورد جدی خواهند نمود.

وی در پایان گفت: بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تمامی ایام سال حضوری پررنگ در بازار خواهند داشت و اجازه نخواهند داد تا حقوق مصرف کنندگان زیرپا گذاشته شود.

