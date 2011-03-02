زوجهای ندار در حسرت فرزند/ ناباروری یکی از علتهای طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم پیشرفت علمی که در زمینه درمان ناباروری در ایران وجود دارد و تقریبا با مراکز درمانی دنیا در ارتباط تنگاتنگ و به روز هستیم اما نکته قابل توجه در این بین، مشکلاتی است که سر راه ادامه درمان زوجهای نابارور در کشور وجود دارد.

بررسیها نشان می دهد که اغلب زوجین نابارور بعد از اینکه مراحل ابتدایی درمان را آغاز می کنند، به دلیل شرایط روحی و روانی و مسائل مالی و اقتصادی به ناچار از ادامه روند درمان مایوس شده و کنار می کشند.

دکتر محمدرضا نوروزی، نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی از ناباروری به عنوان یکی از پنج علت اصلی طلاق در میان زوجهای جوان کشور نام می برد و می گوید: پیشرفتهای چشمگیر متخصصین و جامعه پزشکی کشور در سالهای اخیر، ایران را در ردیف 10 کشور برتر دنیا در زمینه درمان ناباروری و سلولهای بنیادی قرار داده است.

بررسیها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود سه میلیون نفر از زوجهای کشور از مشکلات ناباروری رنج می‌برند و سالانه نیز حدود 15 درصد به جمعیت زوجهای نابارور کشور اضافه می‌شود.

نوروزی می گوید: متاسفانه با وجود تمامی امکانات، تجهیزات، دانش و تخصص چشمگیر متخصصین ایرانی‌ هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی ظرفیتها برای درمان ناباروری به طور کامل استفاده کنیم چرا که بسیاری از زوجها به دلیل مسائل فرهنگی و یا مشکلات مالی به پزشکان معالج و مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات روحی، روانی و افسردگیهای زنان و مردان نابارور ریشه در بیماری آنها دارد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی معتقد است که هم اکنون بیش از 90 درصد زوجهای نابارور در کشور می‌توانند با روشهای درمانی مختلف بچه ‌دار شوند اما به دلیل برخی مشکلات فرهنگی و اقتصادی و عدم حمایت بیمه ها از نعمت فرزند بی بهره می‌مانند.

دکتر مهناز اشرفی، جراح و متخصص زنان و زایمان بر ضرورت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات درمان ناباروری در کشور تاکید می کند و می افزاید: قطعا اگر خدمات درمان ناباروری در کشورمان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، از تعداد زوجهای نابارور کاسته خواهد شد.

به گفته وی تنها 15 درصد زوجهای جوان که تازه تشکیل زندگی داده اند، دچار نازایی هستند که از این میزان نیز فقط 20 درصد مجبورند برای درمان ناباروری هزینه های سنگین پرداخت کنند.

این در حالی است که صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی سال گذشته در چنین روزهایی بود که تاکید کرد در صورتی که بودجه لازم برای پوشش درمان ناباروری در مجلس مصوب شود آماده‌ایم ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

دو تا سه میلیون زوج در ایران نابارور هستند که در ‪ 90‬درصد موارد مشکل ناباروری آنان با استفاده از روشهای نوین قابل درمان است اما اغلب این زوجین توان پرداخت هزینه های بالای درمان را ندارند.

در همین راستا قرار است از فردا (11 تا 13 اسفند ماه جاری) به مدت سه روز کنگره بین المللی باروری و ناباروری در تهران برگزار شود.

دکتر ساغر صالح پور، دبیر این کنگره از هزینه های سنگین درمان ناباروری به دلیل بیمه نبودن این خدمات در کشور، به عنوان مهمترین مشکل پیش روی زوجین برای بچه دار شدن نام برده و می افزاید: خوشبختانه ایران در زمینه تشخیص و درمان ناباروری همزمان با علم دنیا جلو می رود و مشکلی از بابت درمان این نازایی در کشور وجود ندارد.

ارائه جدیدترین روشهای تشخیصی و درمان ناباروری و تبادل اطلاعات متخصصان داخلی و خارجی ، از جمله اهداف برگزاری این کنگره است.

دانشیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از مشکلات در زمینه درمان ناباروری در ایران را نبود حمایت بیمه ای دانست و افزود: با توجه به اینکه داروها و وسایلی که استفاده می شود گران است و تمامی این هزینه ها را زوجین باید پرداخت کنند، این موضوع تا حدودی در مراجعه به مراکز درمان ناباروری تاثیر گذار است.