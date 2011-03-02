مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

با رای مثبت نمایندگان مجلس به تمدید اجرای قانون بازنشستگی مصوب سال 86؛ بازنشستگی پیش از موعد کارمندان 5 سال تمدید شد

رئیس شورای اصناف کشور اعلام کرد: تخفیف 10 تا 30 درصدی در نمایشگاههای بهاره

وزیر کار و امور اجتماعی در گفت و گو با "ایران" خبر داد: ثبت نام 8.5 میلیون کارگر برای دریافت سهام عدالت از هفته آینده



جام جم :

ریزگردهای عربی دوباره به ایران می آیند

احمدی نژاد شعر گفت، معلم خداحافظی کرد

افزایش حمایت ها از نامزدی آیت الله مهدوی کنی

مهری ودادیان به خاطره ها پیوست



حمایت:

استقبال ایران از گسترش روابط با چین

آمادگی گسترده برای سفرهای نوروزی

انتقاد صالحی از رفتارهای دوگانه غرب؛ زمان ممنوعیت کامل سلاح های هسته ای فرا رسیده است

خبر:

بررسی ابهام های لایحه بودجه دولت؛ سال آینده چقدر یارانه می گیرید؟

استقبال اکثریت خبرگان از ریاست آیت الله مهدوی کنی

آخرین گفته های دکتر ابوالقاسم گرجی



خراسان:

بر اساس اظهارات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام شد: 4 سناریوی دولت برای پرداخت یارانه نقدی 38 تا 50 هزار تومانی در سال 90

در دیدار اعضای فراکسیون روحانیت مجلس عنوان شد؛ انتقاد مراجع درباره مکتب ایرانی، مسائل فرهنگی و تلاش برای حذف روحانیت

شعرخوانی رئیس جمهور در آیین پایانی جشنواره شعر فجر



دنیای اقتصاد:

بانک مرکزی واکنش نشان داد؛ حباب در بازار سکه طلا

رحیم ممبینی اعلام کرد: بودجه 28 هزار میلیارد تومانی برای یارانه نقدی

پاسخ ایران به اظهارات جدید آمریکایی ها





شرق:

فرمانده "ناجا" اعلام کرد: جمع آوری تجهیزات ماهواره ای

سخنگوی قوه قضائیه: موسوی و کروبی در حشمتیه نیستند

آمریکا، لیبی را محاصره نظامی کرد؛ بوی جنگ علیه سرهنگ



فرهیختگان:

بانک مرکزی امروز شمش طلا حراج می کند

مراسم پایانی جشنواره شعر فجر برگزار شد؛ از شعرخوانی رئیس جمهور تا خداحافظی علی معلم دامغانی

محسنی اژه ای: انتقال موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه صحت ندارد



قدس:

بازگشت قانون بازنشستگی پیش از موعد

تجلیل رئیس جمهور از برگزیدگان؛ عضو تحریریه قدس، برگزیده جشنواره شعر فجر شد

خبرهای خوش برای دانش آموختگان کشاورزی؛ مجلس استخدام 10 هزار ناظر را تصویب کرد



کیهان:

طرح اشغال نظامی لیبی برای مقابله با خیزش های اسلامی منطقه

عرضه مستقیم تخم مرغ در میادین تره بار شانه ای 4 هزار تومان

نگرانی سرویس های اطلاعاتی غرب از قطع دسترسی به موسوی و کروبی





همشهری:

تکاپوی مجلس برای رفع معضل مترو

خودروی رئیس جمهور 2 میلیارد و 500 میلیون تومان فروخته شد

در جلسه دیروز شورای شهر؛ نرخ جدید بلیت اتوبوس تصویب شد

التهاب در بازار طلا و سکه