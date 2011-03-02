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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۱۹

شبکه مستند به شکل رسمی راه‌اندازی می‌شود

شبکه مستند به شکل رسمی راه‌اندازی می‌شود

شبکه مستند سیما که از مهرماه سال 88 به صورت آزمایشی فعالیتش را شروع کرد به زودی به صورت رسمی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، این شبکه که از مهر سال 88 به صورت اولین شبکه تخصصی و دیجیتالی پخش آ‍زمایشی خود را شروع کرده است در حال حاضر آماده افتتاح رسمی است و بینندگانی که گیرنده دیجیتال را دارند می‌توانند برنامه‌های این شبکه را ببینند.

این شبکه تخصصی با تولید برنامه‌های مستند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دانش و علم و.. توانایی دارد تا در همه حوزه‌های تولید مستند وارد شود و تا ساعت 24 برنامه‌های خود را روی آنتن ببرد.
 
عوامل و دست‌اندرکاران راه‌اندازی شبکه مستند که تاکنون از طریق سیستم دیجیتالی تهران پخش می‌شد در تلاش هستند تا در چند روز دیگر این شبکه ملی را افتتاح کنند.
کد مطلب 1264915

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