به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شبکه مستند سیما، این شبکه که از مهر سال 88 به صورت اولین شبکه تخصصی و دیجیتالی پخش آ‍زمایشی خود را شروع کرده است در حال حاضر آماده افتتاح رسمی است و بینندگانی که گیرنده دیجیتال را دارند می‌توانند برنامه‌های این شبکه را ببینند.

این شبکه تخصصی با تولید برنامه‌های مستند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دانش و علم و.. توانایی دارد تا در همه حوزه‌های تولید مستند وارد شود و تا ساعت 24 برنامه‌های خود را روی آنتن ببرد.

عوامل و دست‌اندرکاران راه‌اندازی شبکه مستند که تاکنون از طریق سیستم دیجیتالی تهران پخش می‌شد در تلاش هستند تا در چند روز دیگر این شبکه ملی را افتتاح کنند.