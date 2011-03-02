اعتبارات تملک دارایی استان زنجان 65.5 درصد رشد دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی‌اکبر کریمی صبح چهارشنبه در جمع مدیران استان زنجان افزود: همچنین در بخش هزینه‌ای هم اعتبارات امسال از 67 میلیارد تومان با رشد25.5 درصدی به84.5 میلیارد تومان در سال آینده رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات خوبی در استان برای تحقق پیام مقام معظم رهبری صورت گرفته است ادامه داد: دولت خدمت‌گذار، وجه همت خود را کار و خدمت برای مردم قرار داده است، لذا هدف‌گذاری دولت به گونه‌ای است که فراتر از توان مدیران بوده و برای رسیدن به این اهداف، تلاش شبانه‌روزی لازم و ضروری است.



کریمی کسب رتبه‌های متنوع در ابعاد اقتصادی و عمرانی استان را ثمره همدلی و تلاش همه دستگاه‌های استان دانست و افزود: امسال مشکلاتی را در خصوص کسری اعتبارات دستگاه‌ها داشتیم که تلاش‌های زیادی برای جبران این کسری صورت گرفت و امیدواریم در روزهای باقی‌مانده از سال‌جاری نیز بتوانیم اعتباراتی را برای جبران این کسری‌ها داشته باشیم.



معاون برنامه‌ریزی استاندار زنجان از سال 90 به عنوان سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه یاد کرد و گفت: استان زنجان نیز همگام با کشور تدوین سند برنامه پنجم را انجام داده است همچنین کار تدوین طرح آمایش استان هم‌اکنون مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد.