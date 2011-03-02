بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی شامگاه سه شنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان زنجان در سالجاری افزود: به گونه‌ای که شاهد فعالیت خوب و توأم با آرامش این بخش برای توسعه هر چه بیشتر استان هستیم.

وی با بیان اینکه هر چه از عمر این نظام می‌گذرد بر استحکام و اقتدار آن افزوده می‌شود ادامه داد: ایران اسلامی بعد از سه دهه اکنون جلوتر از دنیای اسلام و جامعه بشریت است.



حجت الاسلام واعظی با اشاره به اینکه فرق واقعیت و توهم و تخیل را گذر زمان معین می‌کند، افزود: واقعیت در گذر زمان نمایان‌تر و تخیل و توهم همواره رو به زوال است.



وی با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی، بنیانگذار این نظام و مقام معظم رهبری یک واقعیت محض هستند، افزود: نظام اسلامی ایران بعد از گذشت سه دهه بر استحکام آن افزوده شده است و این به معنای واقعی بودن این نظام است

حجت الاسلام واعظی از امام خمینی (ره) به عنوان شخصیتی که در زمان خود به خوبی معرفی نشد، تصریح کرد: ایران اسلامی کشوی پویا و پیشرو است که با سرعت در حال حرکت به سوی پیشرفت است.

امام جمعه زنجان افزود: هرچه از عمر نظام اسلامی می گذرد، استحکام و اقتدار آن نیز بیشتر می شود و امروز از دیگر جوامع بشری و جهان اسلام، نیز جلوتر حرکت می کند.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه جهان، هنوز به درستی اندازه و ظرفیت های بالای جمهوری اسلامی را درک نکرده است، گفت: نظام اسلامی ایران 33 سال از جهان جلوتر است و جهان، به تازگی د حال شناسایی گوشه ای از اهمیت و ارزش این نظام پویا و مقتدر است.

وی افزود: مردم ایران، به هیچ وجه ماجراجو نیستند بلکه بسیار منطقی هستند و صحیح ترین راه را در 33 سال قبل برگزیدند که در زمان حاضر برخی کشورهای منطقه، نیز به فکر انتخاب این راه افتاده اند.