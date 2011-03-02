استان زنجان در زمینه سرمایه گذاری از استانهای پیشرو کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با بیان اینکه سال 89 جهش بسیار بلندی در راستای توسعه همه جانبه استان صورت گرفته است، گفت: این جهش در سایه پیام مقام معظم رهبری مبنی بر همت مضاعف و کار مضاعف میسر شده است و همه دستگاه‌ها این شعار را سرلوحه کارهای خود در سال‌جاری قرار داده‌اند.



وی محقق شدن دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای امسال برشمرد و افزود: بسیاری از تصمیمات مهم اتخاذ شده برای استان حاصل دور سوم سفر رئیس جمهور به زنجان بود که حرکت‌های خوبی نیز برای تحقق مصوبات این دور از سفر صورت گرفت.



رئوفی نژاد از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از بزرگترین اقدامات دولت در سال 89 دانست و گفت: علی‌رغم همه فضاسازی‌هایی که از داخل و خارج برای ایجاد مانع بر سر راه اجرای این قانون وجود داشت، خوشبختانه امروز شاهد رضایت‌مندی مردم از اجرای آن هستیم که در همین راستا هیچگونه نارضایتی در استان زنجان نیز تا به امروز مشاهده نشده است.



وی اشتغال، عمران شهری و مسکن به عنوان جدی‌ترین مباحث استان در سال 89 دانست و افزود: استان زنجان در همه این زمینه‌ها شاهد حرکت‌های بسیار خوبی بوده است که بحث مسکن یکی از شاخص‌ترین این موضوعات می‌باشد، چرا که طبق آخرین آمار اعلام شده، استان زنجان در رابطه با بهره‌برداری مسکن مهر هنوز هم رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.



استاندار زنجان همچنین کسب عناوین برتر ورزشی در سطح ملی و بین ابممللی را برای استان زنجان از دستاوردهای مهم استان در سال‌جاری عنوان کرد و افزود: ورزش استان نیز همگام با سایر بخش‌ها عملکرد قابل قبولی را در سال 89 داشته است که برآورد همه این عملکردها کسب 7 مدال و حضور 22 ورزشکار در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی چین است.

رئوفی نژاد با تأکید بر اینکه همه برنامه‌های سال آینده بر محوریت پیام مقام معظم رهبری خواهد بود، افزود: در سال آینده نیز پیام رهبر معظم انقلاب را همچون امسال و سنوات گذشته به عنوان تابلوی راهبردی برای همه کارها در استان قرار خواهیم داد.

استاندار زنجان از اصلاح سیستم بانکی و نظام مالیاتی به عنوان دو محور اساسی دیگر از طرح تحول اقتصادی که قرار است در سال 90 به تحقق برسد، خبر داد و افزود: بعد از شش سال روی کار آمدن دولت، سیستم بانکی هنوز نتوانسته است همگام با تصمیمات رئیس جمهور حرکت کند.



رئوفی‌نژاد با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مباحث جدی دولت در سال آینده، بحث اشتغال است، افزود: دولت برای حل مشکل بیکاری، سال 90 و 91 را برای این منظور هدف‌گذاری کرده است که در همین راستا با تأسیس صندوق توسعه ملی و اختصاص مبلغ 30 میلیارد دلار برای سال 90، شاهد تحقق شعار دولت در این زمینه با عنوان "یک جوان ایرانی، یک شغل، یک حرفه" تا پایان سال 91 خواهیم بود.



وی طرح تحول نظام اداری را یکی دیگر از جدی‌ترین رویکردهای دولت در سال آینده دانست و تأکید کرد: اگر از طرح تحول اقتصادی به عنوان انقلاب اقتصادی نام ببریم، بدون شک طرح تحول نظام اداری دومین انقلاب اقتصادی کشور خواهد بود.



رئوفی‌نژاد از اهتمام به بحث مهاجرت معکوس و پیگیری طرح‌های ویژه به عنوان برنامه‌های اولویت‌دار استان برای سال آینده عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید برای جذب اعتبارات عمرانی سال 90 نسبت به تبادل موافقت‌نامه‌های پروژه‌های عمرانی تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده اقدام کنند.



استاندار زنجان با تأکید بر اینکه در نوروز امسال نیز هیچ دستگاهی صد در صد تعطیل نیست، افزود: با انجام بازرسی‌های ویژه در این ایام، فعالیت دستگاه‌ها در طول تعطیلات نوروزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



رئوفی‌نژاد با اشاره به وجود شایعاتی مبنی بر حضور معاونین و فرمانداران شهرستان‌های استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال آینده افزود: همه معاونین و فرمانداران طی نامه‌ای، عدم کاندیداتوری خود در انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی را اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در مورد مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز هیچ منعی برای حضور در این انتخابات وجود ندارد اما با توجه به اینکه اجازه نمی‌دهیم جو حاکم بر انتخابات به دستگاه مربوطه نیز راه یابد بنابراین مدیران باید قبل از اعلام کاندیداتوری خود از مدیریت دستگاه مربوطه استعفاء دهند.