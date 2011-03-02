به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین نشست برنامه‌سازان تولید حج و زیارت صدا و سیما ویژه عمره دانشجویی در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در ابتدای این نشست حسن گروسی، رئیس امور حج و زیارت صدا و سیما با بیان این که در عمره امسال چهار گروه مستندساز برای تولید حدود 270 دقیقه برنامه به عربستان اعزام می‌شوند، افزود: گروه‌های ثابت مکه و مدینه برنامه‌های پوششی دعای‌های کمیل، ندبه و نیز زیارت‌های دوره و برنامه‌های کاروان‌های دانشجویی را بر عهده دارند که از شبکه‌های صدا و سیما پخش می‌شوند.

وی از ابراز تمایل و علاقه برنامه‌سازان و کارگردانان مطرح کشور به تهیه برنامه‌هایی با محتوای حج و عمره خبر داد و تصریح کرد: با توجه به هجمه وهابیت علیه شیعیان در عربستان به ویژه ادعای مضحک آن ها درباره تحریف قرآن شیعیان، باید گردهمایی قرآن خوانی دانشجویان در مسجدالنبی و مسجدالحرام تشکیل شود تا سایر مسلمانان ملل مختلف پی به شیطنت وهابیت ببرند و در این زمینه برنامه هایی نیز تهیه و از شبکه های مختلف سیما به خصوص شبکه های برون مرزی پخش شود.

رئیس امور حج و زیارت صداوسیما همچنین از توجه ویژه علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما به مقوله‌های معارفی در برنامه‌های سیما تقدیر و ابراز امیدواری کرد تولید این گونه برنامه‌ها با جدیت تمام پیگیری شود.