به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی در حاشیه مراسم آغاز به کار نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در جمع خبرنگاران گفت: قرار بر این است که کالاهای کالابرگی در نمایشگاه‌های بهاره توزیع شود و در این میان منتظر اعلام تصمیم وزارت بازرگانی هستیم.

رئیس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاه‌ها، علاوه بر عرضه کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال از جمله پوشاک، کیف، کفش، آجیل و خشکبار و البسه، گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز با قیمت مناسب و به صورت تازه و گرم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر خصوص عرضه تخم‌مرغ در نمایشگاه‌های بهاره خبرداد و تصریح کرد: عرضه تخم‌مرغ به قیمت هر کیلوگرم 1950 تومان عرضه شود.عرضه تخم‌مرغ محدودیتی ندارد و هر میزان که نیاز مردم باشد، تامین خواهد شد.

فراهانی در مورد کیفیت کالاهای عرضه شده در این نمایشگاهها، گفت: کالاهای خارجی عرضه نمی‌شود و کیفیت کالاهای داخلی نیز به میزان قابل قبولی است. البته محدودیت در ارائه غرف وجود داشته و بر این اساس تلاش شده است که ارائه دهندگان کالای کیفی حضور یابند.

وی خواستار ارائه زمینی از سوی دولت به اصناف برای راه‌اندازی محلی دائمی برای عرضه کالا از سوی واحدهای صنفی شد و گفت: اگر این زمین در اختیار اصناف قرار گیرد، با سرمایه‌گذاری خود آنرا به بهترین شکل خواهند ساخت.

رئیس شورای اصناف کشور گفت: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه‌ها با تخفیف 10 تا 15 درصدی عرضه می‌شود.

همچنین علیپور، معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان تهران نیز از عرضه مرغ گرم به قیمت 2900 تومان خبرداد و گفت: بر اساس یارانه‌های پرداختی از سوی سازمان بازرگانی استان تهران به تولیدکنندگان، قیمت تمام شده مرغ که هم اکنون 3200 تومان است با قیمت 2900 تومان عرضه می‌شود.

وی افزود: گوشت مرغ منجمد نیز با همین قیمت 2900 تومانی عرضه می‌شود.