گزارش مهر از متن و حاشیه اختتامیه جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح روز سه‌شنبه (10 اسفند) با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت برگزار شد.

محمود احمدی‌نژاد در این برنامه با اشاره به فضائل شعر به عنوان جلوه‌ای از هنرهای آسمانی گفت: شعر تلاشی مقدس برای عبور از وادی عقل به وادی عشق و تجلی عقل است در افقی والاتر. شعر زبان مشترک دل‌های آدمیان است و شاعری تجلی یک تکاپوی تماشایی برای برکشیدن انسان و ظهور پی در پی او در افق‌های بالاتر و والاتر.

رئیس جمهور افزود: شاعران فریاد رسای انسان برای تجربه عشق و تنفس در ملکوت ازش‌های متعالی‌اند.

وی اضافه کرد: خدای را سپاسگزارم که ایران و سرزمین بزرگان گلستانی از گل‌های به بار نشسته خوش‌عطر و خوش‌رنگ از انسان‌های متعالی است. همانها که حقیقت عشق رابه نظرم و نثر کشیده‌اند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: آثار به جا مانده از شاعران و سخنسرایان این سرزمین سرشار از عشق و امید و یگانه‌پرستی است و شاعران ما عارفان زمان خویش و همه زمان‌ها هستند. آنها شیفته لقای خدا و جمال حق و در پی وصل انسان کامل هستند.

احمدی‌نژاد: اگر داور جشنواره شعر فجر بودم همه شرکت کنندگان را برنده اعلام می‌کردم

رئیس جمهور دلیل ماندگاری و بالندگی پارسی زبانان نغزگو را برگزیده شدن آنان به دریای رحمانی و چشمه زلال ولایت ربانی توصیف کرد و گفت: ملت عزیز ایران و دیگر ملت‌هایی که رایحه دل‌انگیز آثار این بزرگان را استشمام کرده‌اند، دائماً روح تشنه خود را از زلال معرفت سیراب می‌کنند.

وی تاکید کرد: روشن است که شعر برای بیان عواطف و ادراکات و مقاصد شاعر و بیان بلند و زیبای آرمان‌ها و آرزوی بشری است. بشریت امروز بیش از هر زمان به این معارف نیاز دارد. امروز ملت‌ها به دنبال گمشده مشترک انسانی‌اند و روشن است که توحید، عدالت، پاکی و عشق همه تنها در وجود انسان کامل قابل تحقق است.

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش جشنواره شعر فجر را میقات عاشقان دلسوخته توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد هر سال پربارتر و پرشورتر از دوره قبلش برپا شود.

رئیس جمهور با اشاره به فقدان شاعران برگزیده در بعضی از بخش‌های جشنواره شعر فجر گفت: اگر من عضو هیئت داوران جشنواره شعر فجر بودم، همه شرکت کنندگان را به عنوان برنده اول معرفی می‌کردم چرا که قدم نهادن در وادی عشق خود اول شدن است.

وی در ادامه به قرائت اشعاری از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر پرداخت و با اشاره به غنای این اشعار تاکید کرد: اگر این فرهنگ و اندیشه امروز به دنیا معرفی شود و در دل‌ها و جان‌های بشریت جاری شود، مشکلی در جامعه بشری نخواهد ماند.

احمدی‌نژاد گفت: ریشه مشکلات از آنجاست که دل‌ها و اندیشه‌ها از ‌عشق حقیقی و شناخت حقیقت انسان غافل شده‌اند. دلی که سرشار ازعشق است موری را هم نمی‌آزارد چه برسد به ساختن بمب‌ها و کشتار انسان‌ها و قتل‌عام‌ها.

رئیس جمهور افزود: هر جای دنیا که شاعری هست، وقتی به کُنه دل و اندیشه او رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که سرشار از عشق پاک و سوزان است. شاعری قدم نهادن در راه کمال و رسیدن به وادی عشق، عبور از عقل برای رسیدن به عشق و رسیدن به عشق برای جاری شدن در لایتناهی هستی است.



طالبیان: شعر ثروتی بین‌المللی است

در این مراسم همچنین یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در حوزه شعر و ادب و رئیس شورای سیستگذاری این جشنواره در سخنانی با اشاره به نوپا بودن جشنواره شعر فجر در عین حال استقبال شاعران جوان از آن را نشانه جایگاه شعر و شاعری در ایران خواند.

وی گفت: 40 هزار اثر از 1283 شاعر داخلی و خارجی به دبیرخانه جشنواره رسید که در چهار گروه شعر سنتی، نو، شعر کودک و نوجوان و ترانه و تصنیف و طی چهار مرحله داوری شد.

رئیس شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره شعر فجر از برگزاری قریب به 1000 جلسه شعرخوانی در تمامی استان‌های کشور و حضور 150 برگزیده از استان‌های مختلف در سه روز برپایی این جشنواره (از 7 تا 10 اسفند) در تهران خبر داد و افزود: 20 شاعر نیز از 15 ملیت برای حضور در جشنواره اعلام آمادگی کرده بودند.

قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب در ادامه شعر فارسی را میراث بزرگ و تمدنی ایرانی‌ها خواند و با اشاره به اطلاق شعر از سوی مقام معظم رهبری به "ثروت ملی" گفت: با توجه به حضور شاعرانی از کشورهای مختلف در این دوره از جشنواره شعر فجر، می‌توان شعر را ثروتی بین‌المللی قلمداد کرد.

طالبیان همچنین نقش شعر را در تعیین شعارهای دوران پیروزی انقلاب اسلامی و نیز دفاع مقدس شاخص توصیف کرد.

در ادامه این برنامه مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت به قرائت 2 قطعه از شعرهایش پرداخت که مضمون یکی از آنها پیروزی انقلاب اسلامی بود. کاشانی شعر دیگرش را به امام زمان (عج) تقدیم کرد.

علی معلم کسوت شاعری را از تن درآورد

علی معلم دامغانی هم به عنوان یکی دیگر از شاعران پیشکسوت و فعال در عرصه ادبیات انقلاب اسلامی به پشت تریبون آمد و گفت: شاید شاعری در روزی و روزگاری نوعی کِهانت بوده و شاعران سخنانی می‌گفتند که به وقت خود زیاده‌گویی و پرگویی می‌نموده اما تاریخ نشان داده که بسیاری از رویاهای آنها محقق شده است.

وی افزود: من وعده خدا را با توجه به مردی و مردانگی شجاعان این سرزمین و حکمت رهبر فرزانه انقلاب کاملاً دستیافتنی و محقق شدنی می‌دانم.

رئیس فرهنگستان هنر که در حضور رئیس جمهور سخن می‌گفت، احمدی‌نژاد را "بزرگ مردی که دیگران (غیرایرانی‌ها) او را فخر خود می‌دانند" توصیف کرد و گفت: این در حالی است که متاسفانه در این سرزمین هنوز یک قلم دفاع جانانه‌ای از ریاست محترم جمهور آنچنانکه بایسته ایشان است، صورت نداده است.

علی معلم دامغانی پس از قرائت 2 قطعه از شعرهایش، گفت: سالیان درازی است که بنده حقیر در سلسله اهل شعر خدمت می‌کنم اما امروز سرزمین ما پر از شاعران جوانی است که فرصت برایشان مهیا شده است و به این ترتیب به عنوان شاعر از محضر همه شما خداحافظی می‌کنم ولی در زمینه‌های دیگر تا وقتی که نقشی هست، در خدمت شما هستم.

این شاعر پیشکسوت پس از این سخنان تریبون را ترک کرد و پس از مصافحه‌ای با رئیس جمهور روی صندلی خود نشست.

در این نشست همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری با تقدیر از مسئولان وزارت ارشاد در برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر در سخنانی کوتاه به تحولات اخیر خاورمیانه اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این روزها شاهد برافراشته شدن پرچم اسلامی در کشورهای مختلف عربی - اسلامی هستیم و انشاءالله این حرکت‌ها طلیعه‌ای برای ظهور صاحب‌الزمان (عج) است.

وی سپس با قرائت شعری که درباره جنایات چندی پیش اسرائیل در غزه سروده است، سخنان خود را به پایان برد.

پیشنهاد اضافه شدن دو بخش دیگر به جشنواره شعر فجر

مراسم اختتامیه جشنواره شعر فجر با سخنرانی پرویز بیگی حبیب‌آبادی دبیر این جشنواره ادامه یافت.

وی با اشاره به افزوده شدن بخش ترانه و تصنیف به این دوره از جشنواره شعر فجر ابراز امیدواری کرد در سال آینده هم شاهد اضافه شدن بخش‌های "نقد و تحقیق و پژوهش" و "شعر ترجمه" به جشنواره باشیم.

بیگی حبیب‌آبادی پس از قرائئت بیانیه پایانی هیئت داوران پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر، به سخنانش پایان داد.

وزیر ارشاد: عقب‌ماندگی را جبران می‌کنیم

در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد در سخنانی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با رویکردی جدید به شعر مواجه شدیم و معمار کبیر انقلاب اسلامی خود از حامیان شاعران بود.

وی نیز به جوانی جشنواره شعر فجر اشاره کرد و در عین حال غنای شعر و سخن را در ایران دلیلی خوب برای جبران این عقب‌ماندگی دانست.

در پایان این برنامه جوایز برگزیدگان و شایستگان تقدیر پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر به آنها تقدیم شد.

اسامی برگزیدگان پنجمین جشنواره شعر فجر



هیئت داوران جشنواره بین‌المللی شعر فجر برگزیدگان پنجمین دوره این جشنواره را اعلام کردند.

از مجموع 40 هزار اثر رسیده از 1289 شاعر کشور به دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر و پس از اتمام مراحل داوری، 13 نفر حائز رتبه برتر در بخشهای چهارگانه جشنواره شناخته شدند.

در بخش کلاسیک هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانستند و مریم آریان قره بلاغ (از استان البرز شهر کرج ) و محمدجواد شاهمرادی (آسمان) ( از استان تهران شهر تهران ) را مشترکاً حائز رتبه دوم شناختند.



مقام سوم در این بخش نیز به امیرحسین نیکزاد (از استان البرز شهر کرج ) رسید.



همچنین در بخش سپید و نیمایی هیئت داوران اثری را حائز رتبه اول ندانست و علی هوشمند (از استان بوشهر شهر بوشهر) را به عنوان نفر دوم و مجید نظافت یزدی ( از استان خراسان رضوی شهر مشهد ) و صدیقه مراد زاده (از استان تهران شهر ورامین ) را مشترکاً به عنوان نفر سوم اعلام کردند.



در بخش کودک و نوجوان بابک نیک طلب ( از استان تهران شهر تهران ) نفر اول، عصمت ( مریم) اسلامی ( از استان تهران شهر تهران) نفر دوم و حسین تولایی ( از استان تهران شهر تهران ) به عنوان نفر سوم شناخته شدند.



در بخش ترانه و تصنیف نیز که برای نخستین بار به جشنواره اضافه شده است از چهار تن از شاعران تقدیر به عمل آمد که عبارتند از سامیه سلیمی ( از استان هرمزگان شهر بندرعباس )، سید حسین متولیان، اسماعیل فرزانه و مهدی ایوبی ( از استان تهران شهر تهران ).



حاشیه‌های اختتامیه جشنواره شعر فجر



پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر صبح روز سه شنبه (10 اسفند) در حالی در تالار وحدت به کار خود پایان داد که دعاهای دبیر علمی جشنواره مبنی بر بارش باران در روزهای برپایی آن مستجاب شد.

بارش باران که از شب گذشته در تهران آغاز شده بود، فضای تالار وحدت را شاعرانه‌تر کرده بود و به نظر می‌رسد دعاهای پرویز بیگی حبیب‌‌آبادی دبیر علمی جشنواره شعر فجر که در نشست خبری آن دعا کرد شعرباران شدن تهران در روزهای برپایی جشنواره همراه شود با نزولات آسمانی، مستجاب شده است.

احمدی‌نژاد زمانی وارد تالار وحدت شد که تازه اولین آنونس برنامه پخش شده بود و حضور زودهنگام او در سالن، تعجب برخی از حاضران را برانگیخت.

احمدی‌نژاد امسال هم مانند پارسال حضور در جشنواره شعر فجر را به دیگر جشنواره‌های فجر (فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی) ترجیح داد.

خداحافظی علی معلم دامغانی شاعر پیشکسوت با دنیای شعر هم از دیگر حاشیه‌های اختتامیه جشنواره شعر فجر امسال بود؛ او که پس از سخنانی درباره احمدی‌نژاد، این تصمیم خود را اعلام کرد، پس از پایان سخنانش از سوی رئیس جمهور به گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم آخرین سخنران مراسم - پیش از سخنرانی رئیس جمهور - بود که به جهت حضور طولانی‌مدت احمدی‌نژاد در تالار وحدت، مجبور شد سخنانش را که در متنی ادبی آماده کرده بود، کوتاه کند.

حسینی از هر بخش متن ادبی که تهیه کرده بود، یک جمله را انتخاب کرد و برای حاضران خواند و آنقدر آن را منقطع ارائه کرد که کار یادداشت‌برداری از سخنان او برای خبرنگاران بسیار دشوار شد.

احمدی‌نژاد در سخنرانی خود پس از قرائت ابیاتی چند از رودکی، سعدی، عطار، خواجوی کرمانی، وحشی بافقی، حافظ، پروین اعتصامی و باباطاهر از حاضران اجازه خواست که شعری هم از خود بخواند.

او پس از اینکه با استقبال حاضران روبرو شد، گفت: البته من شاعر نیستم و فقط تقلید می‌کنم!

رئیس جمهور سپس با قرائت این دوبیتی از خودش، سالن را ترک کرد؛

ما از تبار رستم و فرهاد و آرشیم / وندر شرار فتنه آخر سیاوشیم

در انتظار رویت آن مهر آخرین / در مجمر سپیده سپندی بر آتشیم