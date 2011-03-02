علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره برنامه‌های نوروز این گروه و تفاوت آن نسبت به سال‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: گروه کودک شبکه تهران تلاش می‌کند با ساخت برنامه‌های مناسب و تکرار عنوان آن در رسانه برندسازی کند و برنامه فقط مربوط به یک فصل نباشد و همیشه کاربرد خودش را داشته باشد. از برندسازی‌های سال 89 می‌توان به برنامه "تن تن کارتون" و "بچه‌های دیروز" اشاره کرد.

وی در ادامه افزود: این دو برنامه در کنار برنامه‌هایی همچون "رنگین کمان"، "تماشاخانه" و "نردبان" توانستند موفقیت لازم را کسب کنند و مخاطب را پای تلویزیون بنشانند. در نوروز امسال قصد داریم 18 فیلم سینمایی و انیمیشن پخش کنیم. هر روز بعد از ظهرها هم به مدت 90 دقیقه "تن تن کارتون" پخش می‌شود.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران با اشاره به پخش برنامه "بچه‌های دیروز" در ایام نوروز گفت: این برنامه هر شب به مدت 40 دقیقه روی آنتن می‌رود. البته آیتم‌های جدیدی هم به برنامه اضافه خواهد شد.

زارعان درباره اینکه آیا تمام فیلم‌های سینمایی که در ایام نوروز از گروه کودک و نوجوان شبکه تهران پخش می‌شود، جدید است؟ توضیح داد: ما تلاش می‌کنیم تا تعداد فیلم‌های تکراری کمتر شود، اما همانطور که می‌دانید اولویت پخش فیلم‌های جدید با شبکه دو است که برای کودک و نوجوان تعریف شده است که البته این کار هم منطقی است.

وی خاطرنشان ساخت: اما تا به امروز تلاش کرده‌ایم هفت فیلم جدید را برای نوروز انتخاب کنیم که دوبله شده یا به زودی توسط گویندگان دوبله می‌شود.

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران درباره اینکه آیا دوبله کارتون‌ها به انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم سپرده می‌شود یا انجمن گویندگان جوان؟ چرا که حسین بزرگی مدیر واحد امور دوبلاژ سیما اخیراً در مراسمی تاکید کرده مخالف دوبله با لهجه هستیم و انجمن گویندگان جوان با لهجه کارتون‌ها را دوبله می‌کنند؟ توضیح داد: انجمن گویندگان جوان هم دیگر با لهجه دوبله نمی‌کنند. آنها مسیری را انتخاب کرده بودند، اما آن را تصحیح کردند. با حضور دوستانی همچون آقای بزرگی دوبله راه سالمی را طی کرده و با فارسی اصیل آثار دوبله می‌شود.

زارعان ادامه داد: ما نباید با گویش‌های کشورخودمان شوخی کنیم. سعی می‌کنیم دوبله فیلم‌ها و انیمیشن‌های نوروزی برای مخاطبان جذاب باشد و از دیدن فیلم‌ها و کارتون‌ها لذت ببرنند.

وی درباره آیتم‌های جدید برنامه "بچه‌های دیروز" در ایام نوروز گفت: این برنامه مخاطبان زیادی دارد و بعد از پخش هر قسمت پیامک‌های زیادی برایمان ارسال می‌شود و این نشان می‌دهد مخاطبان از دیدن این برنامه لذت می‌برنند. در واقع پیامک‌های آنها برای ما چراغ‌هایی را روشن می‌کند تا به مسیر بهتر ادامه دهیم. امیدوارم این برنامه در ایام نوروز جذابیت لازم را برای مخاطبان داشته باشد.