رضا یزدانی کشتی گیر وزن 96 در گفتگو با خبرنگار مهر بیان این مطلب افزود: پس از بازیهای آسیایی گوانگجو به دلیل عفونت در بدنم نتوانستم تمرینات مناسبی را دنبال کنم اما بهرحال با توجه به تعهدی که داشتم در لیگ برای تیم شهدای جویبار به میدان رفتم و خوشبختانه این تیم قهرمان شد.



دارنده دو مدال برنز جهان ادامه داد: به هرحال با توجه به اینکه بیمار بودم و از نظر بدنی در شرایط مناسبی نبودم با هماهنگی کادر فنی در جام تختی به میدان نرفتم.



وی تصریح کرد: بدنبال گرفتن گواهی از پزشک و این حرفا نیستم زیرا از چند ماه قبل تصمیم فقط مدال المپیک لندن است و هرگز نمی خواهم بدون هیچ دلیلی مسابقه ای از دست بدهم.



یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم هدفم کسب مدال المپیک است و به هیچ عنوان نمی خواهم این مدال ارزشمند را از دست بدهم و تابع تصمیم کادر فنی و مسئولان فدراسیون کشتی هستم.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفندماه در جزیره کیش برگزار شد که چند کشتی گیر سرشناس و مدعی از جمله رضا یزدانی در این مسابقات غایب بودند.