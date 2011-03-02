70 درصد حوادث ترافیکی بر اثر بی انضباطی رانندگان رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بختیاری در همایش کشوری پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر افزود: توانمند سازی افراد و گروههای مختلف جامعه بهترین روش برای دستیابی به شیوه صحیح زندگی است.

وی گفت: بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان 80 درصد یادگیری و آموزش از طریق چشم صورت می گیرد و خانواده اولین مکانی است که افراد درآن آموزشهای اصلی زندگی را فرا می گیرند و به همین دلیل آموزش های خانواده تاثیر شگرفی در رفتار و نوع شیوه زندگی افراد دارد.

بختیاری ادامه داد: انتخاب الگوی صحیح در زندگی نقش موثری در حفظ و ارتقاء شیوه زندگی دارد و با ایجاد تعادل بین نیازهای جسم و روح، افراد انتخاب های مناسب تری خواهند داشت و بدون شک از سلامت بیشتری در جامعه برخوردار می شوند.

وی با اشاره به اینکه در طول سالهای اخیر تغییرات زیادی در الگوهای سلامتی مردم و نحوه زندگی آنها ایجاد شده است گفت: الگو برداری از مدل های قدیمی و جدید در زندگی صحیح افراد جامعه موثر بوده و این گذار سلامت تقش موثری در میزان سلامت جامعه ایفا می کند.

وزیر دادگستری از اجرای قوانین جدید حوزه سلامت در قانون اساسی کشور در سال 90 خبر داد و گفت: در قانون چهارم توسعه آمده است که دولت موظف است تا مسائلی همچون تغذیه و امنیت غذا در سطح جامعه را مورد بررسی قرار داده و با تشکیل شورای عالی سلامت و تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم برای افزایش سطح سواد مردم درباره تغذیه به افزایش میزان سلامتی در جامعه کمک می کند.

بختیاری اظهار داشت: ایجاد تسهیلات بانکی برای دستیابی به منابع تغذیه و کمک غذایی و اجرای برنامه ایمنی غذا از تولید به مصرف از سال 90 قابل اجراست و دولت موظف است تا با افزایش آگاهی جامعه و ارتقا آن در کاهش ابتلا به بیماری های غیرواگیر موثر باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه در کشور سالیانه 24 هزار نفر بر اثر تلفات رانندگی جان خود را از دست می دهند، گفت: شناسایی محورهای حادثه خیز از جمله وظایفی است که باید توسط مسئولان مربوطه صورت گیرد تا آمار حوادث جاده ای کاهش یابد چرا که سالیانه 300 هزار نفر بر اثر این حوادث دچار آسیب بدنی شده و در بعضی موارد سلامتی خود را از دست می دهند.