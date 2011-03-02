پرداخت زکات عدالت اجتماعی در جوامع اسلامی را گسترش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام حسینی شاهرودی شامگاه سه شنبه در همایش روحانیون و مبلغین زکات در استان کردستان اظهار داشت: پرداخت زکات و ترویج این فریضه الهی در جوامع اسلامی زمینه لازم برای گسترش عدالت اجتماعی و کاهش فقر را فراهم می کند و به همین دلیل باید در راستای ترویج آن در کشور بیش از پیش تلاش شود.

وی عنوان کرد: بعضی از دستورات دین مبین اسلام فردی و بعضی دیگر اجتماعی است که پرداخت زکات نمود عینی دستورات اجتماعی دین مبین اسلام به شمار می رود و باید تلاش کرد تا در جهت گسترش و ترویج هر چه بهتر این مهم در جامعه به نتایج و دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خاطرنشان کرد: پرداخت زکات از جمله دستورات اجتماعی دین مبین اسلام است که البته به عنوان یکی از رسالت های حکومت اسلامی هم به شمار می رود و تمامی حکومت های اسلامی باید در جهت تشویق و ترغیب مردم برای برپا داشتن این فریضه الهی تلاش کنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: کمک به فقرا و توجه به تامین بخشی از نیازهای هر جامعه از جمله برکات پرداخت زکات به شمار می رود و می توان با گسترش و تعمیق این مهم علاوه بر تامین نیازهای مردم کشور، به افراد نیازمند در سایر کشورهای اسلامی و مسلمان نیز کمک کرد.

وی همچنین پرداخت زکات را در راستای گسترش آموزه های دین مبین اسلام در جامعه ضروری دانست و گفت: یکی از راه های کسب درآمد برای اداره هر چه بهتر جامعه پرداخت زکات است و خوشبختانه با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته طی چند سال اخیر در کشور شاهد ترویج این فریضه الهی هستیم که هر چند اقدامات خوبی در این عرصه صورت گرفته ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب هنوز هم فاصله داریم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در پایان سخنان خود خطاب به روحانیون حاضر در این همایش یادآور شد: یکی از رسالت های اصلی روحانیون ترویج آموزه های دینی در جامعه است که زکات نیز یکی از این فرایض دینی به شمار می رود و باید مردم را در جریان اهمیت و جایگاه آن در جامعه قرار داد.

در ابتدای این همایش مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نیز گزارشی از وضعیت پرداخت زکات در استان کردستان را ارائه کرد.