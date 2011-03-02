تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2011 میلادی.
- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه C:
* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده
گروه D:
* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان
گروه F:
* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین
گروه G:
* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو
* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا
گروه H:
* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی
* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ
- هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران، ساعت 15، خانه والیبال
* پیشگامان کویر یزد - داماش گیلان، ساعت 15، سالن والیبال یزد
* هیئت کرمان - سایپا البرز، ساعت 17، سالن تربیت کرمان
* باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد، ساعت 17، سالن تختی کاشان
گروه "ب":
* پیکان تهران - پتروشیمی بندرامام، ساعت 17، خانه والیبال
* کاله آمل - ابومسلم خراسان، ساعت 17، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه
* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد، ساعت 19، خانه والیبال
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با انجام دیدار زیر پیگیری میشود:
* آرسنال - لیتون
* منچسترسیتی - آستون ویلا
- روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سوسیهداد - لوانته
* اوساسونا - لاکرونیا
* ویارئال - هرکولس
* ختافه - اتلتیکومادرید
* زاراگوزا - بیلبائو
* والنسیا - بارسلونا
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدار تیمهای بایرن مونیخ و شالکه به پایان میرسد.
