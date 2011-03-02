  1. ورزش
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌‎ ورزشی: پیگیری روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و آغاز هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه یازدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه C:
* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده
گروه D:
* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان
گروه F:
* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین
گروه G:
* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو
* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا
گروه H:
* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی
* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ

- هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه "الف":
* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران، ساعت 15، خانه والیبال
* پیشگامان کویر یزد - داماش گیلان، ساعت 15، سالن والیبال یزد
* هیئت کرمان - سایپا البرز، ساعت 17، سالن تربیت کرمان
* باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد، ساعت 17، سالن تختی کاشان
گروه "ب":
* پیکان تهران - پتروشیمی بندرامام، ساعت 17، خانه والیبال
* کاله آمل - ابومسلم خراسان، ساعت 17، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل
* ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه
* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد، ساعت 19، خانه والیبال

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با انجام دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* آرسنال - لیتون
* منچسترسیتی - آستون ویلا

- روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌‎شود:
* سوسیه‌داد - لوانته
* اوساسونا - لاکرونیا
* ویارئال - هرکولس
* ختافه - اتلتیکومادرید
* زاراگوزا - بیلبائو
* والنسیا - بارسلونا

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و شالکه به پایان می‌رسد.

