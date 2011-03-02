تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه یازدهم اسفندماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم ربیع الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با دوم مارس سال 2011 میلادی.

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* الوحده امارات - بنیادکار ازبکستان، ساعت 19:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* الاتحاد عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21:05، ورزشگاه امیر عبدالله الفیصل جده

گروه D:

* ذوب آهن ایران - الامارات امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* الریان قطر - الشباب عربستان، ساعت 18:45، ورزشگاه احمد بن علی الریان

گروه F:

* العین امارات - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 18:35، ورزشگاه خلیفه بن زاید العین

گروه G:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - شاندونگ لیوننگ چین، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* سرزو اوزاکا ژاپن - آرما مالانگ اندونزی، ساعت 13:30، ورزشگاه ناگای اوزاکا

گروه H:

* اف ث سیدنی استرالیا - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی، ساعت 12:30، ورزشگاه سیدنی

* شانگهای شنهوا چین - کاشیما آنتلرز ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه هنگ کو هنگ کنگ

- هفته دوازدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه "الف":

* بانک کشاورزی - ارتعاشات صنعتی ایران، ساعت 15، خانه والیبال

* پیشگامان کویر یزد - داماش گیلان، ساعت 15، سالن والیبال یزد

* هیئت کرمان - سایپا البرز، ساعت 17، سالن تربیت کرمان

* باریج اسانس کاشان - دانشگاه آزاد، ساعت 17، سالن تختی کاشان

گروه "ب":

* پیکان تهران - پتروشیمی بندرامام، ساعت 17، خانه والیبال

* کاله آمل - ابومسلم خراسان، ساعت 17، سالن پیامبر اعظم (ص) آمل

* ارومیه - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه

* پرسپولیس تهران - بازرگانی جواهری گنبد، ساعت 19، خانه والیبال

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلستان موسوم به (FA Cup) امشب با انجام دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* آرسنال - لیتون

* منچسترسیتی - آستون ویلا

- روز دوم از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌‎شود:

* سوسیه‌داد - لوانته

* اوساسونا - لاکرونیا

* ویارئال - هرکولس

* ختافه - اتلتیکومادرید

* زاراگوزا - بیلبائو

* والنسیا - بارسلونا

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امشب با برگزاری دیدار تیم‌های بایرن مونیخ و شالکه به پایان می‌رسد.