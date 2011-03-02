هفتمین جشنواره فیلم و عکس ژیار در بیجار برگزار می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، هفتمین دوره جشنواره فیلم و عکس استان کردستان با عنوان "ژیار"، به همت انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج و به منظور ارتقای سطح آگاهی، تجربه و بینش فیلمسازان کوتاه و مرور آثار یک ساله آنها و همچنین شناسایی و معرفی استعدادهای جوان و ارج نهادن به تولیدات فاخر با نگاه به بسط و تعمیم ارزش های والای دینی و هویتی، تحکیم خانواده، امید، عدالت، فرهنگ شهادت و دفاع مقدس، در سه بخش آزاد، ویژه و جنبی برگزار میشود .

این جشنواره در روزهای 30 فروردین الی یک اردیبهشت سال 1390 در مجتمع فرهنگی هنری شهر بیجار برگزار می شود و آخرین فرصت برای ارسال آثار به جشنواره فیلم و عکس ژیار 15 اسفند ماه سال جاری در نظر گرفته شده است .

فراخوان هفتمین دوره جشنواره فیلم و عکس استان کردستان با عنوان "ژیار" از طرف برگزارکنندگان این جشنواره اعلام شده و از تمامی فیلمسازان، عکاسان و علاقمندان استان کردستان درخواست شده است تا آثار خود را حداکثر تا روز 15 اسفند ماه جاری به دفتر جشنواره در شهر سنندج ارائه دهند .

از طرف برگزارکنندگان این جشنواره دیپلم افتخار و همچنین جوایز نقدی به برندگان بخشهای مختلف 16 گانه، از جمله: بهترین کارگردانی، بهترین تدوین، بهترین تصویربرداری، بهترین صدابرداری، بهترین صداگذاری، بهترین تحقیق، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم مستند، بهترین فیلم داستانی، بهترین فیلم پویانمایی، بهترین فیلم تجربی، بهترین فیلم به معنای مطلق، بهترین فیلم بخش اولی ها، بهترین فیلم مسابقه ویژه معلولین، بهترین فیلم بخش محیط زیست و بهترین فیلم اصلاح و الگوی مصرف اهدا میگردد .

همچنین از طرف برگزارکنندگان جشنواره فیلم و عکس "ژیار"، لوح تقدیر و جایزه نقدی به برندگان بخش عکس در بخشهای آزاد، محیط زیست و اصلاح الگوی مصرف اهدا می شود .