پسماندهای شهری قزوین به صورت مکانیزه جمع آوری می شود

سعید فرازمند راد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: به دلیل عدم رضایت این سازمان از نحوه جمع آوری پسماندهای خشک توسط پیمانکاران، از این پس سازمان مدیریت پسماند بصورت مکانیزه عملیات تحویل این پسماندها را از درب منازل به عهده می گیرد.

وی افزود: یکی از مشکلات قابل ملاحظه که انسان با آن مواجه بوده و در دهه های اخیر به شدت افزایش یافته تولید و دفع بی رویه مواد زائد در محیط زیست است به طوری که امروزه در دنیا میزان و تنوع مواد زاید تولیدی نسبت به گذشته رشد فزاینده ای داشته و جوامع را با چالش مواجه کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: افزایش تولید ضایعات و زباله نشانگر استخراج مقادیر زیادی از مواد خام است و بیانگر این نکته که افراد در الگوی زندگی خود اسراف فوق العاده منابع طبیعی و بازچرخش کم را پیشه کرده اند و با توجه به محدودیت مواد معدنی موجود در کره زمین، باگذشت زمان به تدریج از ذخایر معادن با کیفیت بالا کم شده و باید از معادن با کیفیت پایین تر استفاده شود.

وی جلوگیری از تولید مواد زاید با حفاظت منابع و استفاده سودمند از مواد زاید یا بازیافت منابع را گامی اساسی در تخفیف مشکلات مدیریت مواد زائد جامد دانست و اظهار داشت: بازیافت منابع نقش مهمی در تولید صنعتی ایفا می کند و بررسی ها در دنیا نشان می دهد که بسیاری از مواد مصرفی روزانه می توانند از طریق مواد زاید جامد شهری تهیه شوند و پایه و اساس حفاظت منابع و محیط زیست است که می تواند با استفاده از فن آوری های ساده تا پیشرفته محقق شود.

فرازمند راد با اشاره به اهمیت بازیافت در حفظ منابع و سرمایه های ملی یادآورشد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین برای سرعت بخشیدن به جمع آوری زباله و ارائه خدمات بهتر به شهروندان اقدام به تهیه خودرو های مخصوص و تامین و ساماندهی نیروی انسانی با لباس فرم متحد کرده که از این پس فقط با این روش پسماندهای تفکیک شده توسط شهرداری قزوین جمع آوری می شود.

وی در پایان از تمام شهروندان قزوینی خواست ضمن همکاری با این افراد در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله جمع آوری ضایعات با چرخ دستی و یا خودروهای فاقد تابلو و آرم سازمان مدیریت پسماند مراتب را با تلفن 3361543 درمیان گذاشته و از همکاری با این افراد جدا خودداری کنند.