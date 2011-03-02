نمایشگاه عکس پرتره هنرمندان و فرهیختگان کرد برپا می شود

افشین فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: بعد از تلاشی دو ساله بر روی پروژه عکاسی پرتره هنرمندان و فرهیختگان کرد، در روزهای پایانی دهه دوم اسفند ماه اولین نمایشگاه با همین عنوان در نگارخانه ارشاد اسلامی در شهر سنندج برپا می شود.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 قطعه عکس با ابعاد 70*50 و به صورت سیاه و سفید از هنرمندان و فرهیختگان کرد که در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی به درجه های بلند ملی و جهانی دست پیدا کرده اند، به نمایش عمومی گذاشته می شود.

این عکاس جوان کردستانی در ادامه خاطرنشان کرد: از جمله هنرمندان و فرهیختگانی که عکسهای آنها در این نمایشگاه به نمایش عمومی گذاشته می شود، می توان به قطب الدین صادقی، گروه کامکارها، محی الدین حق شناس، اسعد اردلان، هادی ضیاالدینی، شیرکو بیکس، بیژن ذالفقارنسب و ... اشاره کرد.

فتاحی زمان برگزاری نمایشگاه را 18 تا 25 اسفند ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: برای برپایی این نمایشگاه سازمان ملی جوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن سینمای جوانان ایران دفتر سنندج، حوزه هنری استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج نیز مشارکت دارند.

افشین فتاحی نزدیک به یک دهه است که به عنوان عکاس فعالیت می کند و تاکنون 10 نمایشگاه انفرادی را در داخل و خارج از کشور برپا کرده و در بیش از 20 نمایشگاه گروهی نیز مشارکت کرده است.