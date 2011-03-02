یک نظامی ارشد دیگر لیبی به معترضین پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اواخر روز گذشته از پیوستن فرمانده نیروهای پیاده نظام لیبی به مردم معترض خبر داد و آن را نشانه افزایش فشارها برای برکناری قذافی توصیف نمود.

این رویداد در پی افزایش سرکوب مردم از سوی نیروهای وفادار به قذافی و اطمینان افراد مذکور به عدم ماندگاری حاکم لیبی صورت می گیرد.

تاکنون مقام ها و شخصیت های بسیاری در لیبی به مردم پیوسته اند. پیشتر سیف العرب جوان ترین فرزند قذافی که از سوی پدرش برای سرکوب مردم به بنغازی اعزام شده بود به مخالفین پیوسته. مصطفی عبدالقلیل وزیر دادگستری، فتاح یونس وزیر کشور نیز هفته گذشته از سمت خود کناره گیری کردند.

"احمد قذاف الدم" یکی از مقام های ارشد امنیتی قذافی و همچنین بسیاری از فرستاده ها و نمایندگان وی در سازمان های بین المللی نیز از کار خود کناره گیری کرده اند و این در حالی است که موج اعتراضات در لیبی رو به افزایش است و کارشناسان از قطعی بودن تغییرات اساسی در این کشور خبر می دهند.