چهار هندبالیست مازنی به دور جدید تیم ملی دعوت شدند

خسرو ابراهیم زاده به مهر گفت: مهیار خدادادی از بهشهر، فریبرز اسماعیلی، احمد افشنگ و امین ذکریا زاده از آمل، چهارهندبالیست مازندرانی هستند که به تیم ملی جوانان دعوت شدند.

وی افزود: این چهارهندبالیست مازندرانی به جمع 28 بازیکن دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی به مرحله چهارم اردوی این تیم هستند.

رئیس هیئت هندبال مازندران تصریح کرد: مهدی حبیبی دیگر هندبالیست مازندرانی در پایان مرحله سوم اردوی تیم ملی از جمع سایرملی پوشان کنارگذاشته شد.

ابراهیم زاده تصریح کرد: مرحله چهارم اردوی تیم ملی هندبال جوانان کشورمان از 21 تا 27 اسفند ماه در شهرستان آمل برگزارمی شود.

وی با اشاره به اینکه تیم ملی هندبال جوانان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات جهانی یونان آماده می کند، خاطرنشان کرد: در نهایت تیم ملی با 20 بازیکن راهی مسابقات جهانی هندبال می شود.

وی اضافه کرد: تیم ملی هندبال جوانان کشورمان خود را برای حضوری قوی تر در مسابقات جهانی که سال آینده در کشور یونان برگزار می شود، آماده می کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هم اکنون هندبالیست های مازندرانی در تمامی رده های سنی تیم های ملی حضور دارند، یادآورشد: چندی قبل سید مصطفی ساداتی وعباس اسدزاده در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو به همراه تیم ملی هندبال کشورمان حضورداشتند که با درخشش خوبشان نقش تعیین کننده ای در رسیدن تیم ایران به نشان نقره آسیا داشتند.