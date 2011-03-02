عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه پیش از ترک استانبول به مقصد ژنو برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: اسرائیل در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارد.

-تلفات زمین لرزه نیوزلند به 159 کشته رسید.

-در نتیجه حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مناطق شرقی افغانستان دستکم 9 کودک کشته و چندین فرد دیگر زخمی شدند.

-همزمان با ناآرامی ها در یمن، رئیس جمهوری این کشور تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت مخالفین را به تعویق انداخت.

-در پی قتل عام مردم لیبی، سازمان ملل نام این کشور را از لیست شورای حقوق بشر حذف کرد.

-مقامات ارشد کره جنوبی و آمریکا امروز چهارشنبه درباره برنامه جدید غنی سازی اورانیوم کره شمالی و تحریم های احتمالی گفتگو می کنند.

-دبیر کل سازمان ملل ضمن هشدار درباره وقوع یک جنگ داخلی در لیبی قول داد تا "معمر قذافی" را به لحاظ اقتصادی و نظامی تحت فشار قرار دهد.

-انقلابیون لیبی اعلام کردند که خود را برای دفاع در برابر حملات رژیم دیکتاتوری قذافی آماده می کنند.

-"سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان اراضی اشغالی فلسطین اقدام کنند.

-فرمانده پیاده نظام لیبی به معترضین پیوست.

-رهبران نظامی مصر با "محمد البرادعی" یکی از رهبران اپوزیسیون در مصر و "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب درباره اصلاحات در آینده گفتگو کردند.

-یک دزد دریایی در سومالی اعلام کرد: اگر تلاش برای نجات گروگانهای دانمارکی به شکست منجر شود، آنها کشته خواهند شد.