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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۳

به میزبانی قم از روز شنبه/

شش تیم خارجی در جام یادگار امام(ره) رقابت می‌کنند

شش تیم خارجی در جام یادگار امام(ره) رقابت می‌کنند

سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) روزهای شنبه و یکشنبه با حضور شش تیم خارجی در قم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی گرامیداشت دهه مبارک فجر جام یادگار امام (ره) روزهای شنبه و یکشنبه با حضور 6 کشور خارجی در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.

تیمهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان با کشتی گیران خوبی در جام 59 هزار دلاری ایران شرکت می کنند. نزدیک به 80 کشتی گیر داخلی نیز در این مسابقات حضور دارند. رقابتهای اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم روز شنبه و مسابقات وزنهای 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1264942

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