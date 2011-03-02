به گزارش خبرنگار مهر، سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی گرامیداشت دهه مبارک فجر جام یادگار امام (ره) روزهای شنبه و یکشنبه با حضور 6 کشور خارجی در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.

تیمهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان با کشتی گیران خوبی در جام 59 هزار دلاری ایران شرکت می کنند. نزدیک به 80 کشتی گیر داخلی نیز در این مسابقات حضور دارند. رقابتهای اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم روز شنبه و مسابقات وزنهای 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.