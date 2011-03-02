عبدالله صالح و قذافی از ترس مردم به هذیان گویی افتاده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن امروز در مقاله ای با عنوان "در کشورهای عربی چه می گذرد؟ " نوشت: "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن این روزها در واکنش به انقلاب مردم کشورش می گوید که همه انقلاب هایی که در حال حاضر در کشورهای عربی در حال وقوع است تنها انقلابی رسانه ای است که در اتاق فکر تل آویو طراحی شده و کاخ سفید هم آن را مدیریت می کند.

این روزنامه عرب زبان در نگاهی گذرا به اظهارات دستپاچه سران دیگر عرب به آخرین سخنرانی "معمر قذافی" رهبر دیکتاتور لیبی اشاره می کند که گفت: همه تظاهرات هایی که شهرهای لیبی شاهد آن است در حمایت از وی برپا شده است.

وی افزود: همه ملت لیبی با من هستند و مرا دوست دارند و آماده جانفشانی به خاطر من هستند!

این اظهارات که سران مضطرب عرب اظهار داشتند همه و همه براین موضوع تاکید دارد که آنان در حالتی از توهم و هذیان گویی به سر می برند و در حقیقت با واقعیت موجود هیچ ارتباطی ندارند.

منطقه عربی درحال حاضر شاهد بیداری و انقلاب است و ملت ها درحال ایجاد تاریخی جدید هستند که آینده ای همراه با آزادی، دموکراسی و زندگی همراه با کرامت وعزت را نوید می دهد.

العرب الیوم ادامه می دهد: با این انقلاب ها است که ملت ها ثروتها و کراماتشان را باز پس می گیرند و در حقیقت از رژیم های مستبد رها می شوند همان رژیم هایی که نقش نهادهای قانونی را در حکومتشان کم رنگ کردند و همه اختیارات را به یک فرد و قوه مجریه دادند.

"محمد کعوش" نویسنده عرب زبان این مقاله ادامه می دهد: اکنون درسایه سلسله انقلاب هایی که در کشورهای عربی شاهد آن هستیم نوع حکومت در کشورهای عربی و چگونگی اداره بحران ها را در این کشور دریافتیم که آن حکومتی استبدادی، خونین، جاهلانه و خجالت آور است که حتی مستحق آن نیست که یک روز ادامه یابد چرا که مسئول همه این عقب ماندگی و فقر و سرقت ثروت های ملت های عربی است.

العرب الیوم درپایان با اشاره به اینکه چرخ انقلاب درکشورهای عربی به سرعت درحال چرخیدن است می نویسد: این پروژه تعجب همه ملت های جهان را برانگیخته و جهانیان با حیرت می پرسند در کشورهای عربی چه درحال وقوع است؟