کردستان رتبه ششم پرداخت زکات در کشور را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین نبی لو شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از روحانیون و مبلغین زکات در استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته طی چند سال اخیر کردستان به رتبه ششم جمع آوری زکات در سطح کشور دست پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه طی چند سال اخیر میزان همکاری و مشارکت دستگاه های مسئول در امر جمع آوری زکات در سطح کشور به ویژه استان کردستان افزایش پیدا کرده و با توجه به فعال کردن ستادهای استانی و شهرستانی جمع آوری زکات، شاهد رشد بسیار خوب این فریضه دینی و الهی هستیم.

دبیر ستاد احیاء زکات کشور افزود: در سال گذشته 670 میلیارد ریال زکات در سطح کشور جمع آوری شده است که این آمار تاکنون در سال جاری به 520 میلیارد ریال رسیده و باید تلاش کرد تا میزان زکات جمع آوری شده در سال جاری نیز افزایش یابد.

نبی لو به محل های هزینه درآمدهای حاصل از جمع آوری زکات در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در سال گذشته و امسال بالغ بر پنج هزار و 200 پروژه احداثی، مرمت و بازسازی شده در مناطق شهری و روستایی در سطح کشور تعریف شده است و هم اکنون این پروژه در مراحل مختلف اجرایی دنبال می شوند

وی خواستار مشارکت بیشتر دولت در زمینه تامین سهم 50 درصد برای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های در دست ساخت شد و بیان داشت: در حال حاضر سه هزار و 700 پروژه تعریف شده و انتظار می رود که دولت نیز سهم 50 درصد عتبار را به موقع پرداخت کند.

همایش روحانیون و مبلیغن زکات با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، ائمه جمعه و جماعت و فعالین عرصه زکات استان کردستان در سنندج برگزار شد و در ابتدا مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان گزارشی از وضعیت چمع آوری زکات در کردستان را ارائه کرد.