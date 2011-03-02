کردستانیها 2.5 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر بسطامی شامگاه سه شنبه در همایش تجلیل از روحانیون و مبلغین زکات در استان کردستان، اظهار داشت: میزان مشارکت مردم برای پرداخت زکات در استان کردستان هر سال افزایش می یابد و خوشبختانه میزان زکات جمع آوری شده در این استان در سال گذشته به بیش از 2.5 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی عنوان کرد: با توجه به فعال کردن ستادهای استانی و شهرستانی جمع آوری زکات در استان کردستان و افزایش همکاری و تعامل ائمه جمعه و جماعت در مناطق شهری و روستایی در این استان با ستادهای جمع آوری زکات هر سال شاهد افزایش مشارکت و همکاری مردم برای انجام این فریضه دینی هستیم که انتظار می رود با توجه به برگزاری این همایش و دیگر برنامه های این چنین بتوانیم بخشی از خدمات شما روحانیون عزیز را قدردان باشیم.

مدیر کل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) افزود: در حال حاضر هزار و 89 عامل پرداخت زکات در بیش از 526 روستا و 18 نقطه شهری در استان کردستان فعالیت می کنند و توانسته اند در سال گذشته زکات پرداختی از سوی 23 هزار خانوار کردستانی را جمع آوری کنند.

بسطامی با اشاره به دستاوردها و اقدامات انجام شده توسط درآمدهای ناشی از پرداخت زکات در استان کردستان گفت: در حال حاضر 161 پروژه در مناطق شهری و روستایی استان کردستان با استفاده از درآمدهای ناشی از پرداخت زکات در این استان در دست اجراست که این پروژه ها در مناطق شهری و روستایی کردستان واقع شده و نقش زیادی را در محرومیت زدایی و تامین نیازهای مردم ایفا خواهد کرد.

وی از همکاری و مشارکت تمامی روحانیون استان کردستان در راستای ترویج فریضه دینی زکات تقدیر کرد و یادآور شد: وضعیت استان کردستان به جای رسیده است که طی سالهای گذشته همواره به عنوان یکی از استان های برتر کشور در زمینه جمع آوری زکات مورد تقدیر مسئولان کشوری قرار گرفته است.

همایش روحانیون و مبلیغن زکات با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، ائمه جمعه و جماعت و فعالان عرصه زکات استان کردستان در سنندج برگزار شد.