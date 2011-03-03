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۱۲ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

تولید شیر در گاوداری های قزوین از مرز 35 کیلوگرم در روز گذشت

تولید شیر در گاوداری های قزوین از مرز 35 کیلوگرم در روز گذشت

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: رکورد میانگین تولید شیر به ازای هر راس دام از مرز 35 کیلوگرم در روز گذشت.

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این رکورد در طی یک ماهه اخیر از 63 گله تحت پوشش عملیات رکوردگیری به تعداد 9 هزار و 300 راس دام تحت پوشش و مجموع 330 تن شیر تولیدی انجام شده است.

وی در خصوص گاوداری های صنعتی تحت پوشش عملیات ثبت مشخصات و رکوردگیری افزود: از سال 1371 این عملیات در سطح استان قزوین اجراء شده که آثار بسیار مثبتی در بر داشته است.
 
معین الدین گفت: در یکی از گله ها میانگین تولید شیر در طی 13 سال گذشته با استفاده از بدنه کارشناس موجود در استان 70 درصد رشد داشته است.
 
معین الدین تصریح کرد: در حال حاضر استان قزوین دارای 234 واحد شیری است که به بهره برداری رسیده اند و 339 واحد دارای پروانه تاسیس و 100 واحد هم موافقت اصولی پرورش گاو شیری دریافت کرده اند.
 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: هم اکنون در استان 52 هزار راس دام اصیل وجود دارد و در صورت به بهره برداری رسیدن واحدهای دارای پروانه تاسیس و موافقت اصولی میزان تولید گوشت قرمز به 41 هزار تن گوشت و شیر نیز به 432 هزار تن خواهد رسید.
 
عملیات ثبت مشخصات و رکوردگیری توسط اتحادیه دامداران استان و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی و مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی صورت می گیرد.
 
پیش از این میزان تولید شیر به ازای هر راس دام در روز کمتر از 30 کیلوگرم بود.
کد مطلب 1264951

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