رقابت 21 تیم در مسابقات اسکیت نمایشی کشور

حسین خیری نیا به مهر گفت: این مسابقات روزهای 12 و 13 اسفندماه به میزبانی مازندران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزارمی شود.

وی افزود: مسابقات فری استایل و اسپیداسلالوم قهرمانی کشور با حضور11 تیم در بخش مردان و 10 تیم در بخش بانوان و در دو رده سنی کمتر از 12 و بالای 12سال برگزار می شود.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: اسکیت بازان استانهای مازندران، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، البرز و زنجان در این مسابقات دو روزه در قالب 21 تیم با هم رقابت می کنند.

خیری نیا اضافه کرد: مازندران با دو تیم الف و ب در بخش مردان و دو تیم الف و ب در بخش بانوان در این مسابقات شرکت می کند.

وی، با اشاره به اینکه این مسابقات به صورت آزاد برگزارمی شود و محدویتی برای حضور شرکت کنندگان استانها وجود ندارد، تصریح کرد: در مجموع هر استان با 12 اسکیت باز دراین مسابقات شرکت می کند.

خیری نیا با اشاره به اینکه مقدمات برگزاری مسابقات اسکیت استالوم کشوری در قائمشهر فراهم شده است، ادامه داد: ورزشکاران از بعد از ظهرامروز وارد قائمشهر محل برگزاری این مسابقات خواهند شد.

وی با بیان اینکه بخش استالوم هیئت اسکیت مازندران سال گذشته فعال شده است، اضافه کرد: این رشته ورزشی نوپا است و نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارد.

وی یادآورشد: هم اکنون بیش از 30 اسکیت باز مازندرانی در بخش استالوم فعالیت می کنند که بیشتر این اسکیت بازان از شهرستان بابل هستند.

بیش از دوهزار ورزشکار مازندرانی در رشته ورزشی اسکیت سازماندهی شدند.