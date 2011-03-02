فرهنگ انقلاب اسلامی در قلب مومنین جهان رسوخ کرده است

حسین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس وقایع اخیر در کشورهای عربی را نشان از بیداری ملتهای اسلامی دانست و اظهار داشت: امروزه شاهد هستیم که فرهنگ انقلاب اسلامی در قلبهای مومنین جهان رسوخ کرده و صدور انقلاب در حال گسترش جهانی است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه چشم طمع به خاک کشوری را نداشته و در کنار آن اجازه نمی دهد ذره ای از خاکش را کسی بگیرد و به همین دلیل نیازی به بمب اتم ندارد.

استاندار هرمزگان بمب اتم ایران را قلبهای مومنین جهان عنوان کرد و گفت: امروز وظیفه ما و نسل جدید است که در جهت اهداف انقلاب اسلامیمان تلاش کنیم و آن هدف صدور انقلاب اسلامی به صورت یک فرهنگ است.

وی با بیان اینکه اکنون ایران اسلامی به الگویی برای آزادگان و مستضعفان جهان تبدیل شده است اذعان داشت: موج اخیر بیداری اسلامی در کشورهای عربی خود مصداقی بر این ادعا می باشد.

هاشمی در ادامه رئیس جمهور را احیاگر گفتمان امام(ره) و انقلاب دانست و بیان داشت: رئیس جمهوری که غذایش نان و پنیر است دیگر دغدغه مالی و مادی جهان را نداشته و ترس از دست دادن چیزی را ندارد.

وی ابراز داشت: هم اکنون شجاعت رئیس جمهور ایران زبانزد جهانیان است و ایران اسلامی پر قدرت در مسیر خود گام برداشته و از هیچ قدرتی هراس ندارد.

وی علت اصلی محبوبیت داخلی دولت کنونی را نگاه عدالت محورانه آن عنوان کرد و افزود: توجه به مناطق محروم در دولت عدالت محور باعث نشده تا مرکز کشور دیده نشود و بالعکس پرداختن به شهرهای بزرگ مانع دیدن مناطق کوچک و کمتر توسعه یافته نشده است.

وی تصریح کرد: برخیها خیلی تلاش کردند تا انتخابات را مخدوش و دولت را ضعیف کنند اما با بصیرت بخشی ولایت فقیه بزرگترین فتنه آنها نیز نقش بر آب شد.