به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها شامگاه چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز جشنواره "شهروندان خوش حساب اصفهانی" اظهار داشت: احداث زیرگذر شهید لاوی کمک فراوانی به کم شدن بار ترافیکی خیابان و پل بزرگمهر و همچنین تقاطع آبشار میکند.
وی در ادامه سخنان خود افزود: جشنواره شهروندان خوش حساب میتواند مشارکت مردم در آبادانی شهر را بیشتر کند.
رئیس شورای شهر اصفهان با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات اجرایی بر مبنای انتخابات صورت میگیرد، تصریح کرد: مردمی بودن مهمترین ویژگی قانون اساسی ایران است.
وی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهر و روستا نماد بارزی از حضور پررنگ مردم در ایران اسلامی است.
حاج رسولیها با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی مردمیترین نهاد در جهان است، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری و اداره امور شهر و روستا طبق قانون اساسی به شوراها و شهرداریها واگذار شده است.
وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات ایجاد شده در اوایل انقلاب و پس از آن در جنگ تحمیلی، فرصت شکلگیری شوراها نبود اما در این 12 سالی که از تشکیل شوراها میگذرد خدمات فراوانی به مردم اهدا کرده است.
رئیس شورای شهر اصفهان ادامه داد: انتخاب شهردار، تصویب برنامههایی که شهرداری تبیین میکند و نظارت بر کار شهردار سه وظیفه شوراها را تشکیل میدهد.
وی اظهار داشت: مردم اصفهان در انتخابات دوره بعد شوراهای شهر، 23 نفر را برای اداره شهر از طرف خود انتخاب میکنند.
حاجرسولیها پیگیری تمام مباحث خدمات شهری از کانال شورا را یکی از خواستههای اعضای شوراها در سراسر کشور دانست و افزود: سرعت به اجرا درآمدن مصوبات شورای شهر قابل مقایسه با سیستم دولتی نیست.
وی با بیان اینکه ایدههای متخصصان در طول هفته به صورت لایحه به شورا میآید، گفت: چهار کمیسیون تخصصی در شورا وجود دارد که این لوایح را بررسی میکنند.
رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه حضور 12 ساله شورای شهر در اصفهان برکات فراوانی برای شهر به همراه داشته است، بیان داشت: در پنج سال آینده اتفاقات خوب و مهمتری برای اصفهان به وقوع میپیوندد.
نظر شما