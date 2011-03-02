سه هزار میلیارد ریال به کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خسارت وارد شد

غدیر خادم الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: عرصه های منابع طبیعی، شیلات و باغات بیشترین آسیب را از خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته در استان دیده اند.

وی بیان کرد: امسال بیش از 58 میلیارد ریال غرامت در بخش مرتع، طیور و آبزیان، زراعی،باغی و دامی به خسارت دیدگان در استان پرداخت شد.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: لازم است که کشاورزان برای کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی و سرمازدگی محصولات خود را بیمه کنند.

وی عنوان کرد: امسال 65 هزار نفر از کشاورزان و دامداران در این استان محصولات خود را بیمه کردند که این حدود 86 درصد از جمعیت کشاورزان و دامداران استان را شامل می شود.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد افزایش سطح باغات در استان به 40 هزار هکتار، کمک به اجرای 150 طرح پرورش ماهی سردآبی، احداث گلخانه در 50 هکتار از اراضی استان و ... را بخشی از فعالیت های این بانک در استان عنوان کرد.

خادم الحسینی وصول نشدن به موقعمطالبات را از جمله مشکلات پیش روی این بانک عنوان کرد و افزود: این مسئله باعث شده که این بانک با کمبود منابع مواجه و محدودیت هایی در پرداخت تسهیلات ایجاد شود.