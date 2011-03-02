توانمندی های عشایر خراسان جنوبی باید برای مردم معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید، سه شنبه شب در نشست با سران طوایف و عشایر خراسان جنوبی بر حضور نماینده ای از عشایر در نشست شورای عشایر استان تاکید کرد و اظهارداشت: توجه به عشایر نخبه، اولویت دادن به حل مشکلات آنان، توجه به پیشنهادات عشایر، کمک به ایجاد صنایع تبدیلی در بخش عشایرو خرید تضمینی تولیدات عشایر استان در دستور کار قرار می گیرد.

رشید ادامه داد: همه دستگاههای اجرایی استان باید در محل ادارات خود نمایشگاه و غرفه هایی دائمی برای آشنایی مردم با توانمندیها و تولیدات عشایر و صنایع دستی استان داشته باشند.

وی همچنین بر راه اندازی نمایشگاههایی از تولیدات روستایی و عشایری در مرکز استان و شهرستانها تاکید کرد و بیان داشت: این مهم باید طی سه ماهه اول سال آینده محقق شود.

استاندار خراسان جنوبی به اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: سود حاصل از اجرای این قانون در سالهای آینده موجب خواهد شد فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد

وی با بیان اینکه سنت حسنه بین عشایر بخشی از هویت دینی و ملی ما را تشکیل می دهد افزود: امام راحل (ره) عشایر را ذخائر انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز عشایر را مرکز استعدادهای درخشان دانستند.

وی خطاب به عشایر افزود: شما مردمانی غیور، سلحشور، انقلابی و متدین هستند که در حفاظت از مرزهای جمهوری اسلامی نقش مهم و موثری بر عهده دارید.

وی با اشاره به مطالبات و خواسته عشایر از دولت و مسئولان اظهار داشت: دولت نهم ودهم در رفع مشکلات و نیازهای عشایر تلاشهای زیادی کرده و آن را وظیفه خود می داند.

استاندار خراسان جنوبی از لباس عشایر به عنوان لباس عزت ، افتخار ، سند هویت و جوانمردی یاد کرد و گفت: عشایر باید به این شکوه ، عظمت و بصیریت افتخار کنند.

وی با اشاره به اینکه در بعد از پیروی انقلاب اسلامی بویژه در دولت نهم ودهم توجه بیشتری به عشایر شد اظهار داشت: رئیس جمهور ما علاقه ویژه ای به توده مردم ، کرامت و احترام به انسانها دارد.

رشید افزود: خراسان جنوبی در بین استانهای کشور بالاترین امنیت را دارد که امیدواریم با مشارکت مردم بویژه عشایرغیور، این اصل مهم که درتوسعه روستاها و شهرها موثر است نیز تقویت شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر امنیت نباشد سایر کارها با مشکل مواجه می شود گفت: امروز به یمن وحدت و هوشیاری مردم اعم از شیعه و سنی و طوایف و عشایر، خراسان جنوبی از لحاظ امنیت در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.