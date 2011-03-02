جدائی طلبان یمن خواستار برگزاری همه پرسی برای استقلال جنوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جدائی طلبان یمن خواهان برگزاری همه پرسی نظیر آنچه در جنوب سودان انجام شد هستند.

در همین رابطه "یاسین احمد صالح قدیس" یکی از اعضای حزب سوسیالیست یمن که تا سال 1990 بر جنوب یمن حاکم بود با تائید این مطلب بر لزوم برگزاری همه پرسی برای جدا شدن جنوب یمن از این کشور تاکید کرد.

شمال و جنوب یمن در سال 1990 متحد شدند و چهار سال بعد از آن این کشور وارد جنگ داخلی شد.

به گفته قدیس از سال 1994 تا کنون بیش از 400 نفر برای استقلال جنوب یمن کشته شده اند و اکنون زمان آن فرا رسیده تا با برگزاری همه پرسی این موضوع محقق شود.

اعتراضات ضد دولتی در یمن از حدود دو هفته قبل آغاز شده و بر اساس اخبار رسمی تا کنون 24 نفر در آن کشته شده اند . در این میان هر چند "علی عبدالله صالح" رئیس جمهور این کشور، عنوان کرده که برای بار بعد تمایلی برای رسیدن به این پست ندارد اما مردم یمن خواهان کنار رفتن فوری وی هستند.