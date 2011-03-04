تحقیر و تنبیه باعث ایجاد اضطراب و کمرویی در کودکان می شود

اعظم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: کمرویی در میان فرزندان اول خانواده و تک فرزندها بیش از سایر فرزندان خانواده دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه فرزند اول خانواده و تک فرزندها با بزرگترها بیشتر همانند سازی می کنند، افزود: تمایل آنها در برقراری ارتباط با بزرگسالان بیش از همسالانشان است و اضطراب شدید در بیشتر مواقع کمرویی کودک را به همراه خواهد داشت.

این کارشناس امور تربیتی با عنوان این مطلب که فرزند اول خانواده و تک فرزندها در برقراری ارتباط با همسالان و همکلاسیهای خود بیشتر با مشکل مواجه می شوند، ادامه داد: اغلب والدین انتظارات و توقعات متنوعی از تنها فرزند و یا فرزند اول خود دارند و به دلیل همین انتظارات فوق العاده، اعمال فشارهای روانی از طرف والدین و احساس ناتوانی این قبیل فرزندان در تحقق بخشیدن به خواسته های والدین، به تدریج بعضا دچار احساس بی کفایتی می شوند و زمینه اضطراب فراگیر و کمرویی در شخصیت آنها نمایان می شود.

قاسمی از مدرسه به عنوان اولین جایگاه رسمی تجربه اجتماعی کودکان نام برد که می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت کمرویی یا پرورش مهارتهای اجتماعی آنها ایفا کند.

این مشاور خانواده با اظهارتاسف از اینکه در بسیاری از موارد، کمرویی کودکان در محیط مدرسه و فضای کلاس درس تقویت شده و چنین رفتار ناخوشایندی در شخصیت کودک تثبیت می شود، افزود: اولیای مدرسه رفتار انفعالی و آرام و سکوت مضطربانه کودک یا کودکان کمرو و ناتوان را به عنوان یک صفت پسندیده و ویژگی رفتاری مطلوب تلقی می کنند و بعضا با تأیید و تشویقهای خود، به طور مستقیم و غیرمستقیم سعی می کنند آن را تقویت کنند.