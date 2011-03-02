منچستریونایتد در خانه چلسی باخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد، صدرنشین رقابت های لیگ برتر انگلستان، سه شنبه شب در ورزشگاه "استمفوردبریج" مقابل چلسی شکست خورد. منچستریونایتد در دقیقه 29 توسط وین رونی از میزبان خود پیش افتاد اما داوید لوییز، خرید گرانقیمت زمستانی آبی پوشان در دقیقه 54 بازی را به تساوی کشید.

در ادامه بازی، چلسی فشار حملات خود را بیشتر کرد و موفق شد توسط یوری ژیرکوف در دقیقه 79 یک پنالتی به دست بیاورد و فرانک لمپارد ضربه خود را به گل تبدیل کرد تا در نهایت تیم میزبان ، برنده از زمین خارج شود. اعلام این پنالتی ، اعتراض شدید سرآلکسی فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد، را به همراه داشت.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 60 امتیاز (28 بازی)

2- آرسنال 56 امتیاز (27 بازی)

3- منچسترسیتی 50 امتیاز (28 بازی)

4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)

5- تاتنهام 47 امتیاز (27 بازی)

6- لیورپول 39 امتیاز (28 بازی)

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18- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)

19- وستهام 28 امتیاز (28 بازی)

20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (28 بازی)