بیمارستان 32 تختخوابی محمودآباد آماده بهره برداری شد

محسن آسوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمارستان 32 تختخوابی محمود آباد با زیربنایی حدود پنج هزارمترمربع با حدود 50 میلیاردریال اعتبار اوایل هفته آینده با حضور مسئولان وزرات بهداشت و درمان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: بیمارستان 32 تختخوابی محمود آباد دارای بخش های داخلی، جراحی، زنان ، اطفال، نوزادان و وی ای پی است.

مدیردرمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه این بیمارستان تا یک سال قبل فقط 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشت، تصریح کرد: 65 درصد باقیمانده بیمارستان 32 تختخوابی محمودآباد با اعتبار ویژه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در یکسال گذشته تکمیل و آماده بهره برداری شد.

آسوری یادآور شد: در ابتدا چند خیر منطقه قصد ساخت یک مرکز بهداشتی و درمانی در محمود آباد را داشتند که در ادامه به علت کمبود اعتبار و برخی مسائل دیگر پروژه نیمه کاره رها شد که در سالهای گذشته دانشگاه علوم پزشکی مازندران با ارتقاء آن به بیمارستان 32 تختخوابی موافقت و آن را به پایان رساند.

محمودآباد یکی از شهرستانهای گردشگر پذیر مازندران است.