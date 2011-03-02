به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌‎نویی پس از پیروزی سه شنبه شب تیمش برابر الهلال عربستان در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: به فوتبال آسیا به خاطر عملکرد تیم‌های سپاهان و الهلال تبریک می‌گویم زیرا دو تیم یک بازی تاکتیکی و با برنامه ای انجام دادند.

وی در مورد عملکرد خط دفاع تیمش در این بازی افزود: ساختار دفاعی تیم ما بسیار خوب بود، به نظرم ما در دفاع هیچ مشکلی نداشتیم و گل الهلال هم روی اشتباهات فردی بازیکنان ما به ثمر رسید.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران خاطرنشان کرد: همان طور که گفتم 50 متر رو به جلوی الهلال بسیار خطرناک بود. آنها دو مربع در مرکز زمین تشکیل می‌دادند که البته ما این دو مربع را از بازی خارج کردیم و توانستیم از نقاط ضعف ساختار دفاعی آنها استفاده کرده و به گل برسیم.

قلعه‌‎نویی همچنین اظهار داشت: تیم الهلال تماشاگران زیادی دارد و یک تیم هجومی است، به همین خاطر سعی کردیم زمان و فضا را از آنها بگیریم و در شروع نیمه دوم هم از این فضاها به بهترین شکل استفاده کردیم تا به گل برسیم. حتی فرصت رسیدن به گل سوم را هم داشتیم اما بدشانس بودیم.

وی تاکید کرد: با پیروزی بر تیم الهلال همچنان معتقدم این دو تیم شانس‌های اصلی صعود از گروه هستند زیرا الهلال مربی و بازیکنان بزرگی در اختیار دارد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران در پایان گفت: پس از این مسابقه به بازی‌های لیگ برتر و دیدار با الجزیره فکر می‌کنم اما بازی برگشت قابل پیش‌بینی نیست زیرا که ممکن است دو تیم شرایط متفاوتی داشته باشند.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و سپاهان ایران در هفته نخست رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که سه‌شنبه شب در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار شد، در نهایت با پیروزی 2 بر یک تیم سپاهان به پایان رسید.