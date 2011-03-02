برگزیدگان دومین جشنواره شعر و داستان جوان کردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اعضای هیئت داوران جشنواره استانی شعر و داستان جوان که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار شد، آراء خود را اعلام و از نفرات برتر این جشنواره نیز با اهدا لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تجلیل شد.

در بخش شعر فارسی "سونیا رضایی" از سنندج به عنوان سوم رسید، عنوان دوم در این بخش را "سروه نوری" از سنندج کسب کرد و "هانا سیفی" باز هم از سنندج جایزه رتبه اول بخش شعر فارسی را کسب کرد.

اعضا هیئت داوران جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان در بخش شعر کردی از "شاهو رستمی" و "هانا سیفی" هر دو از سنندج با اهدا جایزه نقدی و لوح تقدیر تجلیل کرد.

در بخش داستان فارسی رتبه سوم به "محمد سلیمی" از دیواندره رسید، "فواد امیری" و "شهناز ژولیده" هر دو از سنندج به ترتیب رتبه های دوم و اول را به خود اختصاص دادند.

در بخش داستان کردی نیز هیئت داوران از "محمد سلیمی" از دیواندره و "بهنام فتاحی" از بانه با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل کرد.

در دومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان 60 اثر در بخش شعر فارسی و کردی و 40 اثر داستانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیئت انتخاب جشنواره 12 اثر در بخش شعر کردی و فارسی و هشت اثر در بخش داستان به بخش پایانی جشنواره راه پیدا کرد.