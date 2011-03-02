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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۶

برگزیدگان دومین جشنواره شعر و داستان جوان کردستان معرفی شدند

برگزیدگان دومین جشنواره شعر و داستان جوان کردستان معرفی شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: دومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان که به همت حوزه هنری کردستان برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اعضای هیئت داوران جشنواره استانی شعر و داستان جوان که به همت حوزه هنری استان کردستان برگزار شد، آراء خود را اعلام و از نفرات برتر این جشنواره نیز با اهدا لوح تقدیر، تندیس جشنواره و جایزه نقدی تجلیل شد.

در بخش شعر فارسی "سونیا رضایی" از سنندج به عنوان سوم رسید، عنوان دوم در این بخش را "سروه نوری" از سنندج کسب کرد و "هانا سیفی" باز هم از سنندج جایزه رتبه اول بخش شعر فارسی را کسب کرد.

اعضا هیئت داوران جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان در بخش شعر کردی از "شاهو رستمی" و "هانا سیفی" هر دو از سنندج با اهدا جایزه نقدی و لوح تقدیر تجلیل کرد.

در بخش داستان فارسی رتبه سوم به "محمد سلیمی" از دیواندره رسید، "فواد امیری" و "شهناز ژولیده" هر دو از سنندج به ترتیب رتبه های دوم و اول را به خود اختصاص دادند.

در بخش داستان کردی نیز هیئت داوران از "محمد سلیمی" از دیواندره و "بهنام فتاحی" از بانه با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل کرد.

در دومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان 60 اثر در بخش شعر فارسی و کردی و 40 اثر داستانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی هیئت انتخاب جشنواره 12 اثر در بخش شعر کردی و فارسی و هشت اثر در بخش داستان به بخش پایانی جشنواره راه پیدا کرد.

کد مطلب 1264969

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