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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

خلیفه در گفتگو با مهر:

با تمام قدرت به میدان می‌رویم/ کار قهرمانی تمام نشده است

با تمام قدرت به میدان می‌رویم/ کار قهرمانی تمام نشده است

سرمربی تیم تکواندو دانشگاه آزاد گفت: قهرمانی خود را تثبیت شده نمی دانیم و برای جلوگیری از حرف و حدیث های آینده با تمام قوا در هفته پایانی به دیدار رقبای خود خواهیم رفت.

سید نعمت خلیفه با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: روز جمعه سه بازی با تیم های شهرداری، قوامین و راه و ترابری خواهیم داشت. به عنوان سرمربی تیم کار قهرمانی را تمام شده نمی دانم و با تمرینات منظم و آمادگی بالا به دیدار حریفان می رویم تا هیچ چیز را  به قضا و قدر نسپاریم.

وی ادامه داد: همه نفرات خود را روز جمعه در اختیار داریم ، چون نتیجه بازیهای ما در سرنوشت تیم های رده دوم وسوم جدول تاثیر گذار است با قدرت به میدان می رویم  و جوانمردانه بازی خواهیم کرد تا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید.

خلیفه در مورد از دست دادن جام باشگاه‌های آسیا گفت: ورزش یعنی برد و باخت و نمی توان از این حقیقت فرار کرد ولی ما در روز پایانی نتوانستیم از فرصت ها بهره ببریم. جو سالن یا تیم حریف بود و جوانان ما نتوانستند درحضور آن همه تماشاگر بازی معمولی خود را به نمایش بگذارند.ضمن اینکه تاجیک هم آسیب دیده بود و او را در اختیار نداشتیم.

سرمربی دانشگاه آزاد در پایان گفت: برای هفته پایانی لیگ آسیب دیده نداریم و به امید خدا بعد از یک سال دوری از سکوی قهرمانی دوباره جام قهرمانی را از آن خود خواهیم کرد.

کد مطلب 1264972

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