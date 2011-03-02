ساخت جاده ابر هنوز نهایی نشده است

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در صورت احداث، این جاده در عرصه های جنگلی تحت مدیریت استان سمنان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بعضی طرحها ملی و مصوبه سفر است و در هر صورت باید وارد آن شویم که جاده جنگل ابر یکی از آنهاست و توسط نمایندگان مجلس و اداره کل راه و ترابری در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی طرح احداث پارک جنگلی دارد اما به دلیل نداشتن اعتبارات دولتی بعضی از وظایف به شهرداریها محول شده است.

300 هزار واحد دامی از جنگلهای گلستان خارج شدند

مدیرکل منابع طبیعی گلستان، به طرح ساماندهی و خروج دام اشاره کرد و گفت: 588 هزار واحد دامی در جنگلها و مراتع وجود داشت که تاکنون 300 هزار واحد دامی خارج شده اند.

سلامتی افزود: با خروج این تعداد واحد دامی، 250 هزار هکتار از جنگلها از وجود دام آزاد شدند و بقیه در برنامه پنجم توسعه خارج می شوند.