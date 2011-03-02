به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان و امیر علی اکبری دارندگان مدال طلای رقابتهای جهانی مسکو، محسن حاجی پور، امید نوروزی، سعید عبدولی، فرشاد علیزاده، طالب نعمت پور، بابک قربانی و بشیربابا جان زاده ملی پوشان تیم ایران در جام جهانی بلاروس را از حضور در جام یادگار امام(ره) معاف شدند.

براساس محمد قربانی و حبیب الله اخلاقی نیز به دلیل مصدومیت در این جام سی ویکم کشتی فرنگی گرامیداشت دهه مبارک فجر شرکت نمی کنند. این معاف شدن در حالی است که محمد بنا اعلام کرده است به برگزاری مسابقات انتخابی نیز برای رقابتهای جهانی ترکیه در شهریور ماه سال آینده اعتقادی ندارد.

سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) روزهای 14 و 15 اسفندماه با حضور 6 کشور خارجی و نزدیک به 80 کشتی گیر داخلی در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان شهر قم برگزار می شود.