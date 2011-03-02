پروژه راه آهن ساری - رشت مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه چینی در قالب شرکت سی تیک پس از بازدید از مسیر این پروژه سه شنبه شب نشستی مشترک با معاون امور عمرانی استانداری و مسئولان راه و ترابری مازندران با هدف بررسی بیشتر و چگونگی انعقاد قرار برگزار کرده است.

سید عیسی هاشمی حیدری، معاون امور عمرانی استانداری مازندران در این نشست گفت :ایجاد خط ریلی یکی از پایه های توسعه در هر کشور است که با اجرایی شدن خط راه آهن ساری - رشت و اتصال خط ریلی آن به اردبیل و از شرق به مشهد ، حمل بار و مسافر از این طرق رونق خاصی می گیرد.

وی با بیان اینکه با توسعه خط ریلی در مازندران ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر دو چندان خواهد شد، ادامه داد: از 365 کیلومتر طول پروژه ساری - رشت ، 265 کیلو متر آن در حوزه مازندران قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت مشاوره " مترا " در ایران مسیر این پروژه را پس از بررسی مشخص کرده است ، اظهار داشت: این مسیر در جلسات مختلف کارشناسی مورد تایید وزارت راه و ترابری نیز قرار گرفت.

هاشمی، مقدار هزینه اجرای کامل این طرح را هفت هزارو 500 میلیارد ریال پیش بینی و خاطر نشان کرد: این شرکت چینی خواستار طراحی ، اجرا و نظارت کامل این طرح را دارد.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: خط ریلی ساری - رشت بین جلگه و جنگل مازندران عبور خواهد کرد

هنان ، مدیر شرکت سرمایه گذاری سی تیک در این نشست به طبیعت زیبای مازندران اشاره کرد و گفت: با استفاده از آخرین تکنولوژی موجود و تجربه بالای این شرکت ، با حفظ محیط زیست این پروژه را اجرایی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه شرکت سی تیک نیمی از یکصد هزار کیلومتر از ریل راه آهن موجود در کشور چین را اجرا کرده است ، گفت: این شرکت خط اول و دوم مترو تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

وی با بیان اینکه این شرکت اجرای خط ریلی به طول پنج هزارو 300 کیلومتر در ایران را در دست اجرا دارد، گفت: با همکاری استانداری مازندران و گیلان در تملک زمین ، این شرکت توانایی اجرای درست این طرح را دارد.

مدیر شرکت سرمایه گذاری سی تیک چین به اهمیت خط ریلی در کشورها اشاره کرد و گفت: راه آهن به عنوان پایه توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می شود.