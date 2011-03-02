حکم پرونده کتابخانه سعدالدین وراوینی در انتظار دادگاه 22 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش و بعد از تخریب کتابخانه 42 ساله سعدالدین وراوینی مشکین‌شهر مناقشاتی بین شهرداری این شهر و اداره کل کتابخانه‌های اردبیل پیش آمد که با پیگیری حقوقی طرفین پرونده‌ای نیز برای این موضوع در دادگاه باز شد.

نخستین جلسه دادگاه در دیماه برگزار شد و جلسه دوم برای ادامه بررسی شکایت اداره کل کتابخانه‌های اردبیل از شهرداری مشکین‌شهر برای تخریب ساختمان کتابخانه‌ و انجام ندادن تعهداتی که طرفین پیش از این بسته بودند که در بندی از آن واگذاری ساختمان و زمین کتابخانه به شهرداری مطرح شده بود، قرار بود بهمن ماه برگزار شود.

صادق فرهمند مدیر کل کتابخانه‌های اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: جلسه دوم که قرار بود بهمن ماه برگزار شود به دلایلی برگزار نشد و 22 اسفند ماه برای تشکیل جلسه دادگاه تعیین شده است.

وی ادامه داد: سرنوشت این پرونده به برپایی این جلسه دادگاه موکول است ولی در این فاصله اتفاق مهم که افتاده این است که از طریق دادگاه حکم توقیف سند زمین کتابخانه سعدالدین وراوینی را گرفته‌ایم که دیگر شهرداری اجازه هیچ‌گونه نقل و انتقال و ساخت و ساز در این محدوده را ندارد.

و اما ماجرای اختلاف بین اداره کل کتابخانه‌های اردبیل و شهرداری مشکین شهر از آنجا آغاز شده است که چندی پیش تفاهمنامه‌ای بین اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشکین‌شهر و شهرداری آن شهر امضا می‌شود که بر اساس یکی از بندهای آن مقرر شده است که ساختمان این کتابخانه به شهرداری واگذار شود و به ازای آن کتابخانه دیگری از سوی شهرداری ساخته و به تملک اداره کل کتابخانه‌های استان اردبیل درآورد.

این تفاهم نامه که در زمان مدیر کل پیشین کتابخانه‌های اردبیل و همچنین شهردار پیشین مشکین شهر امضا شده است با آمدن مدیر کل جدید کتابخانه‌ها با مخالفت روبه رو می‌شود. وی که حاضر به تحویل ساختمان جدید کتابخانه در پارک ارم آن شهر نیست معتقد است اگر هم تمام بندهای این تفاهم نامه به طور کامل از سوی شهرداری باز هم اداره کل کتابخانه‌ها متضرر می‌شود پیگیر حقوقی این مساله است.

شهرداری مشکین شهر که به محض گرفتن حکم تخلیه، ساختمان کتابخانه را تخلیه و تخریب کرده است معتقد است که از هیچ یک از بندهای تفاهم‌نامه عدول نکرده و نخواهد کرد و تملک زمین را حق خود می‌داند.

در حالی که در پس این تفاهم نامه و دعواهای حقوقی آن، ساختمان قدیمی کتابخانه سعدالدین وراوینی کاملا تخریب شده است همچنان سرنوشت پرونده در گرو جدیدترین جلسه دادگاه در تاریخ 22 اسفندماه است. هرچند که آنچه دیگر درباره یک ساختمان تاریخی با کاربرد فرهنگی اتفاق افتاده است قابل جبران نیست.