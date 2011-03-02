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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۲۲

طاهرخانی در گفتگو با مهر:

پژوهش‌نامه "فیروز زنوزی جلالی" آماده چاپ شد

پژوهش‌نامه "فیروز زنوزی جلالی" آماده چاپ شد

ابوالفضل طاهرخانی از پایان پژوهش‌نامه "فیروز زنوزی جلالی" پیشکسوت ادبی خبر داد و گفت: در حال حاضر این پژوهشنامه‌ برای مراحل چاپ آماده شده و به زودی راهی بازار نشر می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گردآوری وتدوین این  اثر افزود: پژوهش‌نامه‌ فیروز زنوزی جلالی شامل  خلاصه داستان‌ زندگی‌اش، نقدهای نوشته شده توسط وی، نقد‌های وارده بر آثارش، زنوزی جلالی از نگاه دیگران، در آیینه مطبوعات، مصاحبه و اخبار مربوطه به وی، مستندهای تصویری اعم از خانوادگی و کاری است.

این نویسنده اظهارکرد:‌ این پژوهش‌نامه را تکمیل و به موسسه فرهنگی هنری "پرستا"  تحویل دادم که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به احتمال فراوان اوایل سال آینده در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی همچنین از تالیف پژوهش‌نامه جعفر ابراهیمی شاهد دیگر پیشکسوت این عرصه خبر داد و گفت: وی از شاعران پیشکسوت ایرانی است که در طول سالهای کاری خود جوائز بسیاری را به دست آورده است که زندگی و پژوهش‌نامه وی هم پس از تالیف منتشر می‌شود.

طاهرخانی درباره چگونگی منابع جمع‌آوری این آثار گفت: حوزه هنری، کتابخانه ملی، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری از جمله نهادهایی هستند که به گردآوری این پژوهشنامه بسیار کمک کردند.

این نویسنده مصاحبه با  پیشکسوتان را از ویژگی‌های خاص این کتب برشمرد و افزود: این مساله سبب شده زوایای خاص زندگی نویسندگان هم در این آثار بیان شود و به طور قطع این بخش بر جذابیت کتاب‌ها می‌افزاید.
 
وی درباره دیگر آثارش نیز گفت: کتاب "ردپای لاله‌" که مجموعه‌ای از خاطرات بازنویسی شده از دفاع مقدس است در حال حاضر به چاپ دوم رسیده است.

طاهرخانی ادامه داد: "شب‌نشینی با گرگها" نیز مجموعه داستان ادبیات آیینی است که به تازگی  به چاپ سوم رسیده است.

کد مطلب 1264982

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